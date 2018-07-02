В Великобритании при взрыве надувного батута погибла четырехлетняя девочка

Взрыв надувного батута в виде замка произошел в графстве Норфолк в воскресенье около 11.00. по словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок. В результате взрыва воздушной волной четырехлетнюю девочку подбросило в воздух на высоту примерно семь метров, после чего ребенок рухнул на землю. Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка, от полученных травм девочка скончалась, сообщает издание Mirror.

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