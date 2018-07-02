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В Великобритании при взрыве надувного батута погибла четырехлетняя девочка
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В Великобритании при взрыве надувного батута погибла четырехлетняя девочка 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
Взрыв надувного батута в виде замка произошел в графстве Норфолк в воскресенье около 11.00. по словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок. В результате взрыва воздушной волной четырехлетнюю девочку подбросило в воздух на высоту примерно семь метров, после чего ребенок рухнул на землю. Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка, от полученных травм девочка скончалась, сообщает издание Mirror.
Депутат палаты общин предложил запретить использование надувных аттракционов.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в США во время спуска с самой высокой в мире водяной горки, размер которой примерно равен высоте 17-этажного дома разбился десятилетний сын сын американского конгрессмена.
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