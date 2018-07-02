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В Орле зоозащитники два дня ловили лисенка, которого в подвале приютили кошки
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В Орле зоозащитники два дня ловили лисенка, которого в подвале приютили кошки 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Лидер общественной организации «Кот и Пес» Виталия Румянцева на своей странице в Facebook рассказала о спасательной операции, развернувшейся в одном из дворов Орла.
Около месяца назад в подвале вместе с кошками оказался лисенок. Он напугал жильцов, и кто-то из них все решился вызвать отлов. Пытаясь опередить санитарную службу, две девушки два дня караулили рыжего малыша. В субботу, 30 июня, лисенка поймали.
Животное отвезли в ветклинику. Ему около 4,5 месяца. Ветеринар предположил, что лисенка взяли, наигрались и выкинули. Малышу уже нашли приют. Он будет жить в частном доме в вольере.
В середине мая сотрудники МЧС доставали маленького лисенка из колодца бомбоубежища на улице 7 Ноября. За день до этого взрослую лису видели в окрестностях: она громко тявкала и прогоняла собаку. Местные жители сообщили, что где-то в гаражах у животного нора. Дети ходили туда смотреть на лисят и подкармливали их.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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