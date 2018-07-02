СМИ: Черчилль подвергался «ужасающему обращению» в школе

Выступая на фестивале истории в долине Халке, который освещается Daily Mail , лорд Доббс рассказал, как Черчилль был жестоко избит директором школы после кражи небольшой порции сахара. По его словам, восьмилетний Черчилль был избит до крови преподобным Гербертом Уильямом Снейдом-Киннерсли человеком жестоким в своем насилии даже по викторианским стандартам. Согласно веб-сайту школы, этот директор был известен своей верой в «унизительные порки, некоторые из которых были нанесены молодому Уинстону».

Кстати, сам Черчилль в своей автобиографии «Моя ранняя жизнь» признавался, что порка березовыми ветками в начальной школе, где он учился, была повседневным занятием.

Лорд Доббс утверждает, что жестокое обращение с Черчиллем в школе было критическим моментом в формировании личности одного из величайших политиков в истории Великобритании. «Чтобы понять этого человека, я почувствовал необходимость изучить его, когда он был маленьким ребенком», — сказал он.

"У Уинстона однажды обнаружили в кармане украденные кусочки сахара. За это его отвели в кабинет директора и избили. Его хотели сломать, — утверждает писатель. — Но Уинстон не был похож на всех нас. После того, как он оправился от этого удара, он нашел возможность пробраться обратно в кабинет директора и украл из него соломенного лодочника, которого тот использовал для официальных случаев. Уинстон взял этого соломенного лодочника и сжег его в лесу. Неплохо для восьмилетнего мальчика, которого так жестоко избивали. В этом восьмилетнем мальчике я увидел некоторые из черт зрелого мужчины".