СМИ: Черчилль подвергался «ужасающему обращению» в школе 

Выступая на фестивале истории в долине Халке, который освещается Daily Mail, лорд Доббс рассказал, как Черчилль был жестоко избит директором школы после кражи небольшой порции сахара. По его словам, восьмилетний Черчилль был избит до крови преподобным Гербертом Уильямом Снейдом-Киннерсли человеком жестоким в своем насилии даже по викторианским стандартам. Согласно веб-сайту школы, этот директор был известен своей верой в «унизительные порки, некоторые из которых были нанесены молодому Уинстону».
Кстати, сам Черчилль в своей автобиографии «Моя ранняя жизнь» признавался, что порка березовыми ветками в начальной школе, где он учился, была повседневным занятием.
Лорд Доббс утверждает, что жестокое обращение с Черчиллем в школе было критическим моментом в формировании личности одного из величайших политиков в истории Великобритании. «Чтобы понять этого человека, я почувствовал необходимость изучить его, когда он был маленьким ребенком», — сказал он.
"У Уинстона однажды обнаружили в кармане украденные кусочки сахара. За это его отвели в кабинет директора и избили. Его хотели сломать, — утверждает писатель. — Но Уинстон не был похож на всех нас. После того, как он оправился от этого удара, он нашел возможность пробраться обратно в кабинет директора и украл из него соломенного лодочника, которого тот использовал для официальных случаев. Уинстон взял этого соломенного лодочника и сжег его в лесу. Неплохо для восьмилетнего мальчика, которого так жестоко избивали. В этом восьмилетнем мальчике я увидел некоторые из черт зрелого мужчины".
Лорд Доббс, бывший ближайший советник британского премьера Маргарет Тэтчер, наиболее известен своей трилогией «Карточный домик», которая была адаптирована для британского телевидения в девяностые годы. Недавно этот фильм был снят в США кинокомпанией Netflix, а в главной роли снялся ныне опальный актер Кевин Спейси.