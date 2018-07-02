Какой камень является вашим талисманом по месяцу рождения?

Верите ли вы в талисманы, которые даются нам по дате рождения? Давайте поговорим не о конкретных символах, а о драгоценных и полудрагоценных зодиакальных камнях. Найдите свой камень по месяцу, в котором вы родились, и проверьте, верны ли зодиакальные прогнозы о вашем характере.

Месяц рождения: январь

Зодиакальный камень: гранат

Из всех перечисленных характеров январский наиболее сфокусирован на деньгах и прибыли. Финансовое благополучие для рожденных в этом месяце символизирует не только личный успех, но и приятную и немного инфантильную возможность делать все, что хочется.

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Месяц рождения: февраль

Зодиакальный камень: аметист

Февральская мантра — это сексуальность. Рожденные в этом месяце походы на свидания превращают в увлекательный квест и не могут жить рядом с человеком, который не говорит им комплименты ежедневно.

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Месяц рождения: март

Зодиакальный камень: аквамарин

В марте, по предсказаниям, рождаются путешественники и мечтатели, которые скорей отправятся по миру с рюкзаком в одиночестве и без четкой цели, чем возьмутся за карьеру и запрут себя в офисном здании. И камень марту достался магической красоты — аквамарин.

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Месяц рождения: апрель

Зодиакальный камень: бриллиант

Авантюристы, неугомонные первооткрыватели и вечные двигатели — вот так можно охарактеризовать рожденных в апреле. Кстати, камень уготован им самый что ни на есть роскошный, чтобы подчеркнуть блистательные свойства их характера.

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Месяц рождения: май Зодиакальный камень: изумруд

Майские личности умеют притягивать к себе как магнит. Обаяния им не занимать, у них всегда найдется несколько острых тем для обсуждения и еще больше хитрых трюков, как заставить окружающих поверить в то, что они — ярчайшие персонажи в коллективе.

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Месяц рождения: июнь

Зодиакальный камень: жемчуг

Рожденные в июне — личности сомневающиеся. Им трудно определиться, кто же они на самом деле, и поэтому поиски себя, сопровождающиеся яркой и почти театральной сменой ролей, они не прекращают никогда.

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Месяц рождения: июль

Зодиакальный камень: рубин

Июль — это месяц жаворонков и трудоголиков, которым не лень просыпаться пораньше даже в выходные, ведь летом столько всего можно пропустить: например, пробежки по парку, новые модные места, фестивали и премьеры.

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Месяц рождения: август

Зодиакальный камень: оливин

У рожденных в августе отмечаются особые таланты в искусстве и в наблюдении. Таким людям уж точно подошли бы любые музейные профессии, а также все занятия, где требуется фантазия в визуализации процесса. Август «курирует» редкий камень оливин, близкий по цвету и блеску к светло-зеленому алпаниту.

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Месяц рождения: сентябрь

Зодиакальный камень: сапфир

Вы любите учиться и получаете от процесса искреннее удовольствие, будь то кулинарный курс или полноценное второе высшее образование. А еще вы относитесь к тем, кто мог бы радикально сменить профессию и не испытать при этом гигантского стресса, ведь для вас в новых знаниях и заключается источник энергии.

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Месяц рождения: октябрь

Зодиакальный камень: опал

Ваш месяц, октябрь, говорит о том, что вы — прирожденная предпринимательница. У вас одинаково хорошо получается эффективно работать, принимать ответственные решения и объединять большие группы людей. Не упускайте свои таланты, с тех пор как их можно и нужно выгодно реализовывать!

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Месяц рождения: ноябрь

Зодиакальный камень: цитрин

У вас столько энергии, что хватит на нескольких человек, поэтому за один день вы успеваете больше, чем «обычные» люди. И даже если у вас выдалось пару свободных часов, вы все равно постараетесь потратить их с пользой — на спорт или самообучение.

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Месяц рождения: декабрь

Зодиакальный камень: голубой топаз

Рожденные в декабре люди — социальные и семейные персонажи. Праздники вы обожаете отмечать в большом кругу друзей или с семьей, а ваши самые близкие люди — это ваши же родственники.

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