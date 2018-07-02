«Это было похоже на пытку». Неизвестный напал на родителей крупного уральского бизнесмена в Ростовской области

Неизвестный расправился с родителями уральского бизнесмена в Ростовской области. Сейчас злоумышленник находится в розыске. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщил корреспонденту «360» источник в правоохранительных органах

Сын потерпевших, бизнесмен Сергей К., нашел раненых родителей в их доме 27 июня в 06:20, когда приехал к ним в гости. Пенсионеры жили в селе Средний Егорлык. Он увидел мертвую 60-летнюю мать с травмой головы. Женщина была связана отрезками ткани. Рядом Сергей обнаружил также связанного веревками 70-летнего отца, который находился в коме. Мужчину доставили в реанимацию. По словам бизнесмена, увиденное по внешним признакам походило на пытку.

Односельчанка пенсионеров Ирина Ч. предположила, что причиной расправы мог стать крупный бизнес их сына, которым он владеет на Урале.

«Я узнала об этой семье только после всех событий. А так — люди и люди, живут и живут… Не видно их никогда, не слышно. Предположение случившегося на данный момент такое: это все из-за бизнеса их сына. Их дела какие-то», — рассказала женщина корреспонденту «360».

Известно, что Сергей К. является учредителем ООО «Росспецстрой».