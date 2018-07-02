В Курской области произвели 3 400 тонн розовой телятины за I полугодие 2018

«Мираторг» сообщает, что произвел порядка 3 400 тонн розовой телятины на ферме по выращиванию молодняка молочного скота за первое полугодие 2018 года.

Ферма по выращиванию молодняка КРС, расположенная в Суджанском районе Курской области, является уникальным инфраструктурным проектом для России. Это единственное в стране индустриальное производство розовой телятины, диетического продукта с уникальным содержанием полезных веществ и микроэлементов.

Агрохолдинг запустил комплекс по выращиванию телят в начале 2017 года и всего за год вывел его на плановую мощность. Поголовье молодняка молочных пород КРС на комплексе превышает 20 000 голов, что в три раза больше, чем в июне прошлого года. АПХ поставляет на откорм телят с собственного молочного хозяйства, а также закупает шлейф молочного поголовья у производителей молока и фермеров. Трехдневных телят доставляют на комплекс специализированным транспортом из более чем 30 фермерских хозяйств из 18 регионов России.

Ферма оснащена самым современным оборудованием. Здесь молодняк откармливают по передовой голландской технологии: благодаря специально сбалансированной диете, состоящей исключительно из натуральных продуктов, мясо восьмимесячных телят приобретает характерный розовый цвет.

«Розовая телятина — ценный диетический продукт с отличными вкусовыми качествами. В нем содержится большое количество легкоусвояемых белков и микроэлементов. Спрос на данный вид продукции неуклонно растет и в настоящий момент мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения производства розовой телятины», — прокомментировали в пресс-службе АПХ.