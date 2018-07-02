Джиджи Хадид защищает своего возлюбленного Зейна Малика от хейтеров

Вчера бывший солист «One» Зейн Малик опубликовал пост в своем, прикрепил видео с кавером на сингл Бьенсе «Me,;» и сообщил своим подписчикам о том, что в ближайшем будущем их ждет много сюрпризов.

Джиджи Хадит не постеснялась выразить свой восторг от успеха своего возлюбленного и написала в комментариях: «Я веееерила» и добавила смайлики с глазами-сердечками.

Поклонники попросили Джиджи перестать демонстрировать свою любовь к их кумиру Зейну на публику, так как их это раздражает.

Джиджи решила проигнорировать нелестные высказывания в ее адрес, но посвятила целый пост в собственном. Супермодель попросила хейторов понять, что весь их негатив, направленный в сторону нее и Зейна ничего не изменит в их отношениях. Девушка попросила ненавистников направить свою энергию в другое русло и почаще следить за своей собственной жизнью.

Напомним, что всего четыре месяца назад, в марте Зейн и Джиджи заявили о своем расставании. И это после трех лет серьезных отношений и пламенной любви, которую пара так демонстрировала фанатам. По традиции всех американских звезд, ребята сообщили о нехватке времени друг для дружки из-за тяжелых гастрольных графиков.

Ну вот, наконец-то время нашлось, теперь приходится тратить время не на любовь, а на защиту своих отношений от ненавистников.

Кажется, у Джиджи сдают нервы! Как вы думаете, долго ли она еще сможет терпеть критику?