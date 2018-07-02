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The Sun рассказал о поисках Янтарной комнаты в Калининграде
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The Sun рассказал о поисках Янтарной комнаты в Калининграде 

Клопс.Ru 1 час назад
Некоторые жители Калининграда уверены, что во время Второй мировой Янтарная комната была перевезена в Кёнигсберг и до сих пор хранится в тайниках на территории разрушенного Королевского замка. Журналист британского таблоида The Sun поговорил с горожанами и узнал, почему они придерживаются такого мнения.
Ветеран советской армии Иван Тихонов, участвовавший в штурме Кёнигсберга, рассказывает, что после взятия города он двое суток ночевал в руинах замка. По его словам, подвалы здания были сильно повреждены в результате бомбардировки, поэтому солдаты не рисковали спускаться в них. Кроме того, тогда они не знали о пропаже Янтарной комнаты, однако Иван полагает, что этот объект мог остаться на территории Королевского замка.
"Это последнее место, где её видели. Она всё ещё может быть там", — отметил он.
Репортёр британского таблоида также взял комментарий у автора проекта «Кёнигсберг-13» Сергея Трифонова, который уверен, что Янтарная комната по-прежнему находится в Калининграде.
"Я убеждён, что Янтарная комната никогда не покидала Кёнигсберг. Я обнаружил бункер в 150 метрах от старого комплекса замка. Откачал воду, открыл люк и обнаружил другую полость на глубине 16 метров. Мы сняли её с помощью видеозондов, после чемпионата мира по футболу мы продолжим наши исследования", — рассказал Трифонов.
Он отметил, что также планирует исследовать подземные ходы и туннели, ведущие от бункера до замка. Сергей Трифонов подчеркнул, что в последние месяцы вести раскопки невозможно, потому что рядом с руинами Королевского замка находится официальная фан-зона ЧМ-2018.
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