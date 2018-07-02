Руку женщины затянуло в блендер в Подмосковье 

Прибор случайно включился, когда хозяйка чистила нож.
В подмосковной Балашихе женщина была серьезно травмирована из-за блендера, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса. Устройство включилось, когда домохозяйка попыталась почистить нож Прибывшие на место спасатели попытались отжать стенку блендера плоскогубцами, но любое движение причиняло девушке сильную боль. В итоге было решено доставить пострадавшую в больницу в микрорайоне Керамик. Там ее руку наконец смогли освободить из устройства.
Как уточняет РИАМО, в настоящее время здоровью девушки ничто не угрожает.
23 января в Италии сотрудники пожарной службы вызволили женщину, которая застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон.
По материалам: ptzgovorit.ru