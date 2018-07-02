Ещё
Руку женщины затянуло в блендер в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руку женщины затянуло в блендер в Подмосковье 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Прибор случайно включился, когда хозяйка чистила нож.
В подмосковной Балашихе женщина была серьезно травмирована из-за блендера, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса. Устройство включилось, когда домохозяйка попыталась почистить нож  Прибывшие на место спасатели попытались отжать стенку блендера плоскогубцами, но любое движение причиняло девушке сильную боль. В итоге было решено доставить пострадавшую в больницу в микрорайоне Керамик. Там ее руку наконец смогли освободить из устройства.
Как уточняет РИАМО, в настоящее время здоровью девушки ничто не угрожает.
23 января в Италии сотрудники пожарной службы вызволили женщину, которая застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ванесса Паради вышла замуж за режиссера с трагическим прошлым «Пузыри» при поклейке обоев — устранение и профилактика Бикини-тайм: отпускные фото Полины Гагариной, Оксаны Лаврентьевой, Елены Темниковой, Эмили Ратажковски и других
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение