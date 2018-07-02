Теперь официально: Лиам Пейн и Шерил Коул объявили о расставании

И все-таки теперь молодым родителям не удалось сохранить свои отношения.

Слухи о расставании Шерил и Лиама в последние несколько месяцев появлялись в завидной регулярностью. Тогда паре удалось сохранить отношения, несмотря на все трудности. Но сейчас в их романе поставлена точка. В Twitter звезды официально объявили миру о расставании. При этом Лиам и Шерил не уточнили причину такого решения.

— написали артисты.

Напомним, у пары 10-летняя разница в возрасте. Они начали встречаться в 2015 году. 22 марта 2017 года у Шерил и Лиама родился сын Беар Грей.

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Фото:Global Look Press, Instagram