72-летний бывший «Маугли» из Испании хочет умереть среди волков

Оставшийся в одиночестве в возрасте семи лет в испанских горах, Маркос воспитывался в волчьей стае. По его словам, полностью разочаровавшись в жизни среди людей, сейчас он отдал бы все, чтобы умереть в горах.

Ему было три года, когда его мать умерла после вторых родов. Его отец женился на любовнице и по ее настоянию отправил сына в горы к леснику. «Этот старик хорошо принял меня, он научил меня, как стрелять, работать с инструментами, но умер, когда мне было семь лет. Так я оказался один в горах», — признался пенсионер.

В конце концов, он нашел убежище в большой пещере, где поселилась стая волков. «Однажды самка принесла мясо своим детям, я хотел взять один кусочек, но она показала свои клыки, и когда ее дети насытились, она бросила мне то, что осталось от еды. Я боялся, что, приблизившись ко мне, она набросится на меня, но волчица мягко подтолкнула кусок мяса ко мне, а потом подошла, чтобы лизнуть меня. С тех пор я был принят в их стаю», — вспомнил Маркос и в интервью французскому изданию «Клозэ».

Молодой человек забыл, что он человек. Он не говорил, а только рычал, передвигался голышом, с легкостью животного взбирался на деревья: «Я оборачивал листьями мои ноги зимой из-за снега. У меня были такие мозоли, что удар по камню давал мне такое же легкое ощущение, как удар по воздушному шару», — сказал Маркос.

Ему было 19 лет, когда его обнаружили в лесу. Его разместили в христианском приюте, а сестры учили парня ходить прямо, а не на четвереньках, и есть за столом. Затем он провел долгие недели в инвалидной коляске после того, как хирург удалил все его наросты и мозоли. Возвращение к цивилизованной жизни стало кошмаром для молодого человека. Толпы, звуки машин, все это для него казалось сущим адом: «Это был самый страшный опыт в моей жизни», — сказал мужчина, добавив, что волки, когда он пытался вернуться в горы, не признали его, так как он «обрел запах людей».

Он нашел работу, но начальники злоупотребляли его детской наивностью. Соседи приняли его, но большинство людей по-прежнему потешаются над Маркосом: «Я ничего не знаю о политике или футболе … Но мой врач успокаивает меня, говоря, что я знаю гораздо больше, чем они, о человеческой природе и о том, как потрясающи животные». В своей тесной квартирке он до сих предпочитает спать на полу и по-прежнему мечтает найти свою «настоящую семью» в горах.