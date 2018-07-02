Ещё
72-летний бывший «Маугли» из Испании хочет умереть среди волков
Далее:
Читайте также:
Ещё

72-летний бывший «Маугли» из Испании хочет умереть среди волков 

Российская Газета 1 час назад
Оставшийся в одиночестве в возрасте семи лет в испанских горах, Маркос воспитывался в волчьей стае. По его словам, полностью разочаровавшись в жизни среди людей, сейчас он отдал бы все, чтобы умереть в горах.
Ему было три года, когда его мать умерла после вторых родов. Его отец женился на любовнице и по ее настоянию отправил сына в горы к леснику. «Этот старик хорошо принял меня, он научил меня, как стрелять, работать с инструментами, но умер, когда мне было семь лет. Так я оказался один в горах», — признался пенсионер.
В конце концов, он нашел убежище в большой пещере, где поселилась стая волков. «Однажды самка принесла мясо своим детям, я хотел взять один кусочек, но она показала свои клыки, и когда ее дети насытились, она бросила мне то, что осталось от еды. Я боялся, что, приблизившись ко мне, она набросится на меня, но волчица мягко подтолкнула кусок мяса ко мне, а потом подошла, чтобы лизнуть меня. С тех пор я был принят в их стаю», — вспомнил Маркос и в интервью французскому изданию «Клозэ».
Молодой человек забыл, что он человек. Он не говорил, а только рычал, передвигался голышом, с легкостью животного взбирался на деревья: «Я оборачивал листьями мои ноги зимой из-за снега. У меня были такие мозоли, что удар по камню давал мне такое же легкое ощущение, как удар по воздушному шару», — сказал Маркос.
Ему было 19 лет, когда его обнаружили в лесу. Его разместили в христианском приюте, а сестры учили парня ходить прямо, а не на четвереньках, и есть за столом. Затем он провел долгие недели в инвалидной коляске после того, как хирург удалил все его наросты и мозоли. Возвращение к цивилизованной жизни стало кошмаром для молодого человека. Толпы, звуки машин, все это для него казалось сущим адом: «Это был самый страшный опыт в моей жизни», — сказал мужчина, добавив, что волки, когда он пытался вернуться в горы, не признали его, так как он «обрел запах людей».
Он нашел работу, но начальники злоупотребляли его детской наивностью. Соседи приняли его, но большинство людей по-прежнему потешаются над Маркосом: «Я ничего не знаю о политике или футболе … Но мой врач успокаивает меня, говоря, что я знаю гораздо больше, чем они, о человеческой природе и о том, как потрясающи животные». В своей тесной квартирке он до сих предпочитает спать на полу и по-прежнему мечтает найти свою «настоящую семью» в горах.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Черчилль подвергался "ужасающему обращению" в школе В Шотландии выловили бутылку с загадочным интимным посланием В Минске появился телефон доверия для страдающих бессонницей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
«Она растолстела, смотреть было противно»27
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:12
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
Любовь
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение