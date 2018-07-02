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На Ставрополье полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем спорт — Мы против наркотиков!»
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На Ставрополье полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем спорт — Мы против наркотиков!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На Ставрополье полицейские Курского района совместно с Общественным советом провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем спорт — Мы против наркотиков!».
В мероприятии приняли участие спортсмены отделения «бокса» и тренеры-преподаватели детской и юношеской спортивной школы «Старт».
Сотрудники полиции рассказали подросткам о пагубном влиянии на молодой организм запрещенных веществ, а также об ответственности за употребление и распространение наркотических средств.
В ходе проводимого мероприятия организаторы напомнили ребятам, что только благодаря правильному выбору можно добиться поставленных целей, реализовать задуманное, что является главным в жизни любого спортсмена.
В свою очередь тренеры по боксу в своем выступлении обозначили, как важны для здоровья занятия спортом и продемонстрировали приемы борьбы.
В ходе встречи полицейские и общественники раздали присутствующим листовки, направленные на пропаганду здорового образа жизни и информирующие о вреде употребления наркотических средств.
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