На Ставрополье полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем спорт — Мы против наркотиков!»

На Ставрополье полицейские Курского района совместно с Общественным советом провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем спорт — Мы против наркотиков!».

В мероприятии приняли участие спортсмены отделения «бокса» и тренеры-преподаватели детской и юношеской спортивной школы «Старт».

Сотрудники полиции рассказали подросткам о пагубном влиянии на молодой организм запрещенных веществ, а также об ответственности за употребление и распространение наркотических средств.

В ходе проводимого мероприятия организаторы напомнили ребятам, что только благодаря правильному выбору можно добиться поставленных целей, реализовать задуманное, что является главным в жизни любого спортсмена.

В свою очередь тренеры по боксу в своем выступлении обозначили, как важны для здоровья занятия спортом и продемонстрировали приемы борьбы.

В ходе встречи полицейские и общественники раздали присутствующим листовки, направленные на пропаганду здорового образа жизни и информирующие о вреде употребления наркотических средств.