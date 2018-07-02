Полицейские Сыктывкара и военнослужащие Росгвардии провели урок физкультуры для воспитанниц женской гимназии

Силовики предложили школьницам посоревноваться в умении выполнять несложные упражнения. Физкультурок прошел под ритмичную музыку, которые подготовили стражи порядка, и превратился в настоящий спортивный праздник.

Воспитанницы с удовольствием состязались в гибкости, ловкости и силе, а в конце мероприятия получили от полицейских воздушные шары.

В завершение встречи гости напомнили ученицам о бережном отношении к своему имуществу, о возможных случаях мошенничества в сети интернет и вручили памятки, предназначенные для передачи родителям и пожилым родственникам.