Ещё
Третий секретик на пять копеек: веревок, бечёвок, шпагата на даче много не бывает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третий секретик на пять копеек: веревок, бечёвок, шпагата на даче много не бывает 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте, дорогие Семидачники! С наступлением весны просыпаются почки, начинается рост новых веточек, побегов, лоз… И тут я начинаю искать, чем же мне подвязать непослушные новые побеги малины, выбившуюся лозу винограда или горох, а также спаржевая фасоль должна за что-то зацепиться.
Непослушные побеги малины
Молодые лозы винограда
Будущая спаржевая фасоль
И я нашла применение видеокассете. Длинными зимними вечерами вяжу «Гусеничку».
Кассета превращается…
Кассета превращается…
Из одной кассеты
Из одной кассеты
Схема вязания
Схема вязания
Использую «Гусеничку» уже два года.
С уважением, Ирина.
7dach.ru: последние новости
Вянут верхние листья и кисти томатов. В чем причина? Счастье - это то чувство, которое хотят испытывать все Как избавиться от паутинного клеща на лоджии?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
«Она растолстела, смотреть было противно»27
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:12
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
Любовь
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение