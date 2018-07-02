Третий секретик на пять копеек: веревок, бечёвок, шпагата на даче много не бывает

Здравствуйте, дорогие Семидачники! С наступлением весны просыпаются почки, начинается рост новых веточек, побегов, лоз… И тут я начинаю искать, чем же мне подвязать непослушные новые побеги малины, выбившуюся лозу винограда или горох, а также спаржевая фасоль должна за что-то зацепиться. Непослушные побеги малины Молодые лозы винограда Будущая спаржевая фасоль И я нашла применение видеокассете. Длинными зимними вечерами вяжу «Гусеничку». Кассета превращается… Кассета превращается… Из одной кассеты Из одной кассеты Схема вязания Схема вязания Использую «Гусеничку» уже два года. С уважением, Ирина.