Третий секретик на пять копеек: веревок, бечёвок, шпагата на даче много не бывает 

Здравствуйте, дорогие Семидачники! С наступлением весны просыпаются почки, начинается рост новых веточек, побегов, лоз… И тут я начинаю искать, чем же мне подвязать непослушные новые побеги малины, выбившуюся лозу винограда или горох, а также спаржевая фасоль должна за что-то зацепиться.
Непослушные побеги малины
Молодые лозы винограда
Будущая спаржевая фасоль
И я нашла применение видеокассете. Длинными зимними вечерами вяжу «Гусеничку».
Кассета превращается…
Кассета превращается…
Из одной кассеты
Из одной кассеты
Схема вязания
Схема вязания
Использую «Гусеничку» уже два года.
С уважением, Ирина.