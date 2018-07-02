Профессией года для Барби названа инженер-робототехник

Согласно данным Росстата, всего 14% девушек получает высшее образование по специальностям STEM — наука (science), технология (technology), инженерия (engineering), математика (mathematics). Наша страна не единственная показывает подобные результаты, но уже в ближайшем времени ситуация может измениться — благодаря влиянию брендов.

Компания Mattel выпустила новую Барби, и теперь она представляет профессию робоинженера. Заказать ее можно на официальном сайте уже сейчас за $13,99 — и это небольшие деньги за то, что целое поколение девочек вдохновится программированием. При создании куклы компания консультировалась с Синтией Брейзаэл, ученой из Массачусетского Технологического Университета и основательницей робототехнической компании Jibo, для того, чтобы максимально достоверно показать настоящих инженеров, занимающихся робототехникой. Роботехник Барби представлена в четырех оттенках кожи, а в комплекте с ней идут специальные защитные очки, ноутбук и крошечный робот. В рамках партнерства компании Mattel с образовательной площадкой Tynker поклонникам новой Барби будут предложены семь бесплатных уроков по программированию, которые помогут воплотить мечты в реальность.