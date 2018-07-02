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Биография Игоря Акинфеева, детские фото Игоря Акинфеева
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Биография Игоря Акинфеева, детские фото Игоря Акинфеева 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Не зря родители отдали его в футбол в четыре года!
Игорь родился 8 апреля 1986 года в Видном. Его отец работал дальнобойщиком, а мама — воспитательницей в дошкольном заведении.
В семье не было большого достатка. Игорь как-то рассказал, что в детстве у него не было даже велосипеда. Зато в его архиве есть вот такое фото.
У Игоря есть старший брат. Его зовут Евгений.
В футбол родители отдали Игоря, когда ему ещё не исполнилось пяти лет. И уже на второй тренировке он встал в ворота. С тех пор там и играет. При этом занимался с ребятами на два года старше его. «Инициатором того, чтобы отдать сына в футбол, был вовсе не я, — говорил отец Игоря. — Он сам так захотел».
Вот что Игорь недавно вспоминал о своих школьных временах: «У меня только футбол был. Я же всегда уходил на тренировку с последнего урока, и мне сразу ставили два — прямо при мне. Я говорил „Спасибо“, забирал тетрадь и уходил».
Любимыми предметами у него были биология и география. «Очень познавательные предметы», — как-то пояснил Игорь.
Вы удивитесь, но любимым вратарём Акинфеева какое-то время был… Станислав Черчесов. И это при том, что мальчик занимался в школе ЦСКА. А ещё в его архиве есть вот такое фото с другим вратарём «Спартака» — Александром Филимоновым, который недавно закончил карьеру. Посередине — друг Игоря и его партнёр по школе ЦСКА Сергей Горелов. «Фото сделано в 1997 году на „Динамо“, — рассказал Сергей. — ЦСКА со „Спартаком“ играли, а мы с Игорем и другими пацанами мячи мастерам подавали. Я захватил с собой фотоаппарат, старенький, плёночный. Ну и предложил: „А давай с Филимоновым сфоткаемся“. Он согласился».
«Игорь всегда был этаким молчуном. И при этом сам стремился добиваться своего», — говорил про него отец.
«С того выпуска человек 11 в дубль взяли — и куда они все подевались? Растворились. Почему Игорь пробился? Потому что человек серьёзный, целеустремлённый. У него не дискотеки, не девчонки — один футбол на уме был», — так говорил про Акинфеева его детский тренер Павел Коваль.
В 1996 году Акинфеев побывал в Югославии — это был его дебютный международный турнир. Его замечательная игра поразила главу местной федерации футбола. Милян Милянич увидел в маленьком вратаре задатки преемника Яшина.
В основной состав ЦСКА Игорь попал перед сезоном-2002/03. Вот кадр со сбора «армейцев» на Кипре за авторством нынешнего редактора отдела футбола «Чемпионата» Дениса Целых. Наставления молодому вратарю даёт Вячеслав Чанов. Именно Чанов сыграл колоссальную роль в прогрессе Акинфеева.
Потом был дебютный матч в Самаре и первый отбитый пенальти в 17 лет — в первой же игре РФПЛ. Ну а дальше… вы всё сами знаете.
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