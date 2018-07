Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые показали, как выглядят их дети (фото)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева всегда старались держать личную жизнь под замком: даже о том, что у них родился сын, а затем родилась и дочь, поклонники узнали не от них самих, а окольными путями. Эти новости они потом подтвердили, но лица своих малышей продолжили скрывать, публикуя их фото только со спины — и удавалось им это несколько лет подряд.

Но вот настал день, когда Павел и Ляйсан уже не против рассекретиться! В соцсетях появились материалы, на которых хорошо видно, как выглядят их подросшие дети.

Ляйсан Утяшева с сыном Робертом

Эти публикации были сделаны в день рождения Ляйсан Утяшевой пару дней назад (телеведущая отметила 33-летие). 5-летний Роберт и 3-летняя София сделали маме приятный сюрприз: спели песню и станцевали.

Накануне дня рождения телеведущей ее муж сделал трогательный пост с поздравлением, в котором, кроме прочего, признался ей в любви. Напомним, что в ноябре этого года Ляйсан и Павел отметят шестую годовщину свадьбы.

Ранее в интервью ОК! Ляйсан признавалась, что очень хотела бы, чтобы ее сын был похож на своего папу.

Мне бы хотелось, чтобы он вырос настоящим мужиком, как Пашка, а профессию пусть выбирает сам — танцор, певец, пловец, юрист… или просто хипстер. (Смеется.) Главное, пусть будет умным, честным и очень похожим на моего мужа — своего отца