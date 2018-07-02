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Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые показали, как выглядят их дети (фото)
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые показали, как выглядят их дети (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Павел Воля и Ляйсан Утяшева всегда старались держать личную жизнь под замком: даже о том, что у них родился сын, а затем родилась и дочь, поклонники узнали не от них самих, а окольными путями. Эти новости они потом подтвердили, но лица своих малышей продолжили скрывать, публикуя их фото только со спины — и удавалось им это несколько лет подряд.
Но вот настал день, когда Павел и Ляйсан уже не против рассекретиться! В соцсетях появились материалы, на которых хорошо видно, как выглядят их подросшие дети.
Ляйсан Утяшева с сыном Робертом
Эти публикации были сделаны в день рождения Ляйсан Утяшевой пару дней назад (телеведущая отметила 33-летие). 5-летний Роберт и 3-летняя София сделали маме приятный сюрприз: спели песню и станцевали.
Павел Прилучный, Павел Воля, Влад Соколовский и еще 6 заботливых звездных отцов?❤️? #ЛяйсанУтяшева
A post shared by Ляйсан Утяшева/LiasanUtiasheva (@liasanutiasheva_fanpage) on  Jun 29, 2018 at 12:53am PDT  Накануне дня рождения телеведущей ее муж сделал трогательный пост с поздравлением, в котором, кроме прочего, признался ей в любви. Напомним, что в ноябре этого года Ляйсан и Павел отметят шестую годовщину свадьбы.
Ранее в интервью ОК! Ляйсан признавалась, что очень хотела бы, чтобы ее сын был похож на своего папу.
Мне бы хотелось, чтобы он вырос настоящим мужиком, как Пашка, а профессию пусть выбирает сам — танцор, певец, пловец, юрист… или просто хипстер. (Смеется.) Главное, пусть будет умным, честным и очень похожим на моего мужа — своего отца
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