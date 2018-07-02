Счастье — это то чувство, которое хотят испытывать все

Всем читающим доброго времени суток! Так как конкурс продлили, тоже решила принять в нём участие.

Есть такие вещи, от которых чувствуешь внутреннюю удовлетворенность и радость. Для меня это занятие фотосъемкой. Я очень люблю фотографировать. Я люблю смотреть через камеру на мир. Просто мне это нравится.

Нравится увидеть мир чуть другими глазами, а видоискатель фотоаппарата мне это позволяет сделать, запечатлеть и поделится с другими.

На природе можно забыть обо всём плохом, обо всех проблемах и суете, и просто наслаждаться окружающим миром.

Природа дает то, что так необходимо — покой и радость от общения с ней.

Природа красива, она умиротворяет, она настраивает на нужный лад.

Я думаю, восхищение природой заложено у нас на генном уровне, иногда подкатывает к горлу что-то. Невыразимое что-то.

А и не надо выражать. И так все понятно…

Я любитель, снимаю не по обязанности, а для удовольствия. И для поддержания психической и физической формы.

Люблю фотографировать, потому что увлекательно, столько интересного происходит вокруг, все эти моменты, невероятные эмоции после просмотра фотографий.

Пусть лучшие моменты жизни сохранятся на фотографиях, можно будет вернуться к ним и порадоваться второй, третий, десятый раз…

Фотографии освежают память и улучшают настроение, без них было бы скучно, ведь яркие моменты в жизни такая редкость, что хочется оставить их навсегда.

Фотография дает возможность взглянуть на мир другим взглядом, увидеть красивое в обыденном, остановить миг.

Ещё я люблю к некоторым фотографиям подбирать поэтические названия.

Как светлозарно день взошел! Ну, не улыбка ли Господня?Рассвет на Святую Троицу 04.06.2017)

Хрупкая фиалка на полянке встала, к солнцу синий венчик тянется упрямо…По небу осени летели облака, не закрывая плотно синь живую…

А еще иногда мне нравится пофантазировать и из нескольких моих фотографий сотворить что-нибудь необычное

В царстве Берендея

Утренний сон Всем удачи и отличных кадров!