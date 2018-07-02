Омской компании запретили делать ряженку, сметану и кефир

ОАО «Агрофирма Екатеринославская» прекращает производство и оборот продуктов переработки молока, не отвечающих требованиям техрегламентов. Об этом рассказали сегодня, 2 июля, в УФССП России по Омской области. В Шербакульский отдел судебных приставов поступил документ, содержащий требования обязать ОАО «Агрофирма Екатеринославская» прекратить производство и оборот молока, сметаны, кефира, ряженки.

— В апреле 2018 года суд удовлетворил требования о признании выпуска молочной продукции, не соответствующей стандартам и требованиям санитарных правил, противоправным. В помещениях цехов отсутствует необходимое для производства оборудование (моечные установки, вытяжная вентиляция), есть нарушения в отделке производственных помещений (дефекты плиточных и стенных покрытий), — пояснили в пресс-службе УФССП.

После общения с судебными приставами агрофирма прекратила производство молочной продукции. Его возобновят после устранения нарушений.