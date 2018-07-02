В Омске остановили деятельность производителя некачественной молочной продукции

Приставы УФССП по Омской области приостановили деятельности предприятия OАО «Aгрофирма Eкатеринославская» из-за того, что оно поставляло в магазины некачественную молочную продукцию, пишет Gorod55.ru со ссылкой на ведомство.

Продукция ненадлежащего качества была выявлена в апреле на прилавках омских магазинов. По результатам проверки предприятия было установлено, что молоко, ряженка, творог и сметана производились с нарушением требований санитарных правил.

В помещениях цехов технологических стандартов отсутствует необходимое оборудование, а именно моечные установки и вытяжная вентиляция. B самом помещении эксперты выявили дефекты на плиточных и стенных покрытиях.

В итоге ФССП обратилась в суд с требованием об остановке деятельности предприятия до устранения выявленных нарушений, и суд удовлетворил это требование.