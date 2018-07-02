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Как избавиться от паутинного клеща на лоджии?
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Как избавиться от паутинного клеща на лоджии? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Доброе время суток!
Прошу помочь советом, как освободить лоджию от паутинного клеща.
В прошлом году в августе некоторые растения на лоджии начали болеть и чахнуть. Первыми пострадали огурцы, потом некоторые комнатные, а вот когда и бархатцы начали чахнуть и покрываться паутиной, я (наивная городская девушка) догадалась, что за беда у меня творится.
Все контейнеры я или выкинула или вымыла с хлоркой, балкон весной перед посадками тоже помыла. Он у меня прост в уходе, белые стены, кафель на полу и приступке.
В этом году огурцы начали чахнуть уже в июне. Я с помощью семидачников смогла определить, что это опять паутинный клещ. Значит, этот хмырь перезимовал (лоджия не зимняя, но температура там редко бывает ниже 0ºC)!?
На данный момент у меня такие потери: огурчики, георгины Веселые ребята, ипомея (очень жалко, плакала, когда выкидывала). Клещ вроде бы не съел помидоры, петунью, календулу, хлорофитум, острый перец.
Как в будущем избавиться от этой напасти…?
Провести ремонт? Или поставить крест на попытках вырастить некоторые овощи и цветы?
Видна паутина на листьях ипомеи
видна паутина на листьях ипомеи
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