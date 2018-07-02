Вянут верхние листья и кисти томатов. В чем причина?

Здравствуйте, такая проблема: на некоторых томатах вянут верхние листья и кисть, которые только начинают расти, остальные листья зеленые, без пятен. Обрабатываю «Ридомилом» по схеме, растут в теплице, форточки и двери открыты, крыша завершена белым спанбондом, стоит жара до +30ºC, и два месяца нет дождей. Поливаю раз неделю обильно.

Как помочь томатам? На фото видно.

Потемнели цветочки

Потемнели цветочки

Потемнели листья и цветочная кисть

Потемнели листья и цветочная кисть

Тут вообще печально

Тут вообще печально