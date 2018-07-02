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Вянут верхние листья и кисти томатов. В чем причина?
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Вянут верхние листья и кисти томатов. В чем причина? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте, такая проблема: на некоторых томатах вянут верхние листья и кисть, которые только начинают расти, остальные листья зеленые, без пятен. Обрабатываю «Ридомилом» по схеме, растут в теплице, форточки и двери открыты, крыша завершена белым спанбондом, стоит жара до +30ºC, и два месяца нет дождей. Поливаю раз неделю обильно.
Как помочь томатам? На фото видно.
Потемнели цветочки
Потемнели цветочки
Потемнели листья и цветочная кисть
Потемнели листья и цветочная кисть
Тут вообще печально
Тут вообще печально
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