По стопам отца

Супружеские пары, воспитавшие пятерых детей, сегодня редкость. А таких семей, где все пять детей — полицейские, вообще единицы. Одна из них живет в Архангельске.

Оксана Шепель с детства мечтала служить в органах внутренних дел . Ведь перед карими глазами девочки всегда был достойный пример отца. Виталий Петрович Шепель — полковник милиции в отставке, почетный сотрудник МВД России.

«Папа всегда ходил с удовольствием на работу, рассказывал истории о том, как помогает людям и защищает их интересы. Так как для меня отец всегда был авторитетом, я решила тоже стать сотрудником органов внутренних дел. И моя мечта осуществилась», — рассказывает Оксана Шепель.

В юности Оксана красовалась в сшитых мамой нарядах, увлекалась игрой на фортепьяно и рисованием, а в свободное время сочиняла стихи. Служить Закону начала в 1996 году, с должности участкового в Октябрьском округе областного центра. Была, можно сказать, первопроходцем, так как женщин в те годы в подразделении было мало. Сейчас майор полиции Оксана Шепель работает старшим дознавателем в УМВД России по городу Архангельску.

«Я считаю, что моя работа приносит положительные результаты, мне удается помогать людям в защите их законных интересов», — убеждена Оксана Витальевна.

В работе ей часто помогают черты характера, привитые родителями с детства: чувство справедливости, отзывчивость и порядочность. Она не раз достигала высоких результатов и на региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания органов внутренних дел. Последний из них прошел в апреле этого года.

«Конкурс проходил в Москве, где среди 94 участников мне удалось занять пятое место. Я очень горжусь своим результатом, так как это показывает уровень знаний и навыков, приобретенных мной за время службы», — делится впечатлениями Оксана Витальевна.

В семье Шепелей — действительно семь Я, шесть из которых связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел — пять детей продолжили путь отца.

«В моей семье еще четыре брата, которые также служат в органах внутренних дел, в разных подразделениях».

Оксана Шепель признается, что такое профессиональное соседство только усиливает взаимопониманием внутри семьи и оказывает незаменимую поддержку в службе.

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области