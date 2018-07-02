Гороскоп на неделю со 2 по 8 июля

Судьбы людей, родившихся в этот период, часто делают крутой вираж после первых тридцати лет жизни. Как будто в первые годы они накапливали опыт, познавали себя и свои цели, чтобы затем заняться тем, что им действительно интересно.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

На этой неделе вам следует проявить максимум коммуникативных и лидерских способностей. От вашего умения понять другого человека и увлечь его за собой будет зависеть то, насколько успешно решатся одни задачи и начнется работа над другими.

Отношения

Неделя начнется с романтики. Любимый человек порадует признанием или приготовит для вас сюрприз. Если вы пока не состоите в отношениях, возможно приятное знакомство и свидание. А вот после четверга ситуация ухудшится — вы можете вызвать ревность, нелестно отозвавшись о финансовых или сексуальных способностях избранника.

Здоровье

Ваш организм будет хуже справляться с перегрузками. Время для посещения бани или сауны неблагоприятное. Сейчас вам следует помнить об умеренности в отдыхе и развлечениях.

Покупки

В выходные успешно решатся вопросы, связанные с недвижимостью. В эти дни вы можете принять окончательное решение о покупке/продаже квартиры или подписать договор аренды.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Неделя будет трудной для тех, чья работа каким-то образом зависит от интернета. Произойти может что угодно: от падения сайта до появления негативных отзывов о вашей компании. Поэтому вам придется проводить на работе больше привычных восьми часов в день.

Отношения

Начало недели оптимально для общения с любимыми людьми. Если вы не живете вместе, то получите возможность провести под одной крышей несколько дней и ночей. Ближе к выходным могут появиться неприятные слухи, касающиеся вашей личной жизни. Не спешите винить в их распространении друзей. Возможно, тут замешан какой-то недоброжелатель. От новых знакомств в это время лучше воздержаться.

Здоровье

Удачный момент для посещения дерматолога или трихолога. Врачи помогут вам не только стать еще прекраснее, но и решить важные вопросы со здоровьем. Отнеситесь к этому серьезно.

Покупки

Удачными будут всевозможные хлопоты по благоустройству своего жилья: от ремонта до покупки мебели и постельного белья.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Непростой будет неделя у тех, кто получает образование или по долгу службы осваивает новую информацию. Вам будет трудно справиться с задачами, которые перед вами поставили в первый раз. И тем более совместить теорию с практикой. Не опускайте руки. Терпение и настойчивость помогут вам справиться даже с самыми тяжелыми на первый взгляд заданиями.

Отношения

Если появится возможность начать неделю с развлекательной поездки на природу в компании близких друзей, обязательно соглашайтесь! Эти эмоции дадут заряд оптимизма надолго. В выходные возможно новое знакомство и стремительный роман, от которого не застрахованы даже несвободные представители знака.

Здоровье

Самочувствие будет в пределах нормы, однако следите за тем, чтобы не переутомляться. Иначе в дальнейшем ваше усердие негативно скажется на самочувствии.

Покупки

Скорее всего, финансовые возможности в течение недели будут расти. Однако для крупных покупок сейчас не время. Лучше наметить себе цель и идти к ней маленькими шагами.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Благоприятный период для развития карьеры, особенно если вы недавно сменили работу. Новые коллеги по достоинству оценят ваши навыки и умения. Вполне возможно, что вам доверят ответственную задачу, с которой не могут справиться другие.

Отношения

В отношениях с любимым человеком возможны мелкие ссоры, связанные с деньгами. Однако в целом довольно спокойный и гармоничный период. Если вы находитесь в поиске любви, присмотритесь к тем, кто находится рядом. Возможно, кое-кто перерос френдзону и готов к другому уровню отношений.

Здоровье

Вторая половина недели — не лучшее время для посещения салонов красоты. Манипуляции косметолога могут вам навредить и испортить настроение.

Покупки

Самое удачное время для шопинга — начало недели. В период с понедельника по среду вы сможете купить именно те вещи, которые так давно искали. Покупка ювелирных украшений тоже порадует. А вот ввязываться в азартные игры не стоит — есть риск проиграть слишком значительную сумму денег.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Самым удачным периодом будет середина недели. В это время вы можете добиться значительных успехов в учебе и освоении новых знаний. Командировки и другие поездки с деловыми целями также пройдут с максимальной пользой для вас.

Отношения

На протяжении всей недели вы будете чувствовать на себе повышенный интерес противоположного пола. Усилить этот эффект помогут перемены в стиле, смена прически. В этом случае ваши шансы получить приглашение на свидание или закрутить бурный роман возрастут многократно.

Здоровье

Ближе к выходным ваше самочувствие может ухудшиться. Причина может быть даже не в подхваченной вами инфекции или вирусе, а в приеме недоброкачественных лекарств, которые только усугубят ваше недомогание.

Покупки

Начните неделю с посещения салона красоты или шопинга в сопровождении стилиста. Вложения в свою внешность окупятся многократно.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

В начале недели вы можете получить информацию, которая раньше скрывалась от вас. В связи с этим ваши планы могут серьезно измениться. Старые цели окажутся неактуальными, появятся новые задачи.

Отношения

Очень велика вероятность тайной любовной связи. Если вы при этом находитесь в официальном браке, не спешите рубить с плеча: скорее всего, роман будет коротким, и через какое-то время вы захотите вернуться к прежней жизни.

Здоровье

Возможны спортивные травмы. Будьте внимательнее на занятиях в спортзале и не стремитесь к новым рекордам без соответствующей подготовки.

Покупки

В середине недели возможны значительные расходы у тех, кто водит автомобиль. Скорее всего, вам придется заплатить крупный штраф или вложиться в ремонт своей машины.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Неделя начнется с приятных сюрпризов. Скорее всего, начальство как-то отметит ваши заслуги — возможно, выдаст премию. А вот вторая половина недели будет не столь оптимистичной. В работе могут возникнуть препятствия, которые замедлят ваше движение вперед. Вы можете начать сомневаться в себе и своих способностях.

Отношения

В отношениях с друзьями и любимым человеком будет царить гармония. Если вы находитесь в поиске любимого человека, сейчас самое время проявить активность. Чаще появляйтесь в общественных местах и на вечеринках, участвуйте в интернет-общении. Симпатичный единомышленник появится очень скоро.

Здоровье

Высок риск инфекционных заболеваний. Сейчас вам следует с особой тщательностью следить за своим здоровьем.

Покупки

Попробуйте изменить свой привычный шопинг-маршрут. Загляните в те магазины, которые вы обычно игнорируете (например, из-за высоких цен). Вы наверняка найдете в них что-то подходящее.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

На этой неделе вы можете сделать шаг вверх по служебной лестнице. Причиной повышения может стать покровительство женщины, которая занимает более высокое положение. Даже если существенных перемен в вашем статусе не произойдет, ваш авторитет значительно укрепится.

Отношения

В отношениях с любимым человеком не все будет благоприятно. Вероятны вспышки ревности и подозрения в измене как с вашей стороны, так и со стороны партнера. Избегайте беспочвенных обвинений. В крайнем случае лучше поделиться своими переживаниями, но не винить во всем вторую половинку.

Здоровье

Вашему самочувствию сейчас ничего не угрожает. Скорее всего, вы будете полны энергии и сил. Используйте их в мирных целях. Например, займитесь спортом или устройте глобальный ремонт дома собственными силами.

Покупки

Удачное время для обустройства своего жилья. Сейчас вы можете стать постоянным клиентом строительных и мебельных магазинов. Но прежде чем отправляться за покупками, тщательно обдумайте то, что должно получиться в результате ваших стараний.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Неделя удачна для представителей творческих профессий и проявления своих способностей. А вот работа с документами, в особенности связанная с юридическими тонкостями, будет неудачной. Не стоит в это время начинать судебные процессы.

Отношения

Если вы состоите в браке, можете почувствовать серьезную финансовую поддержку со стороны партнера. Возможно, он сделает вам подарок или организует романтическое свидание. Тем, кто одинок, стоит отправиться в путешествие. Курортные романы, завязавшиеся в это время, принесут вам массу позитивных эмоций.

Здоровье

По возможности воздержитесь от употребления алкоголя на этой неделе. Иначе вместо обычного похмелья вы можете получить серьезное отравление.

Покупки

Во второй половине недели вам придется позаботиться о благоустройстве жилья. Возможны большие финансовые расходы, связанные с этим. Для оформления ипотеки сейчас не лучшее время — скорее всего, это не удастся сделать.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Возможно, придется столкнуться с соперничеством. Кто-то попытается доказать, что справляется с вашей работой лучше. Не раздувайте конфликт. Следуйте должностной инструкции и четко выполняйте свои задачи. А эмоции оставьте за границами рабочего места.

Отношения

Начало недели подходит для решения вопросов наследства. В эти дни вам будет проще всего достигнуть компромисса с родственниками. Во второй половине будут улучшаться отношения с супругом. Однако не стоит доверять слухам и обращать внимание на то, что говорят о вас посторонние. Зачем портить себе настроение из-за чужих выдумок.

Здоровье

Неделя благоприятна для зачатия или рождения ребенка.

Покупки

Предстоящая неделя отлично подходит для домашнего благоустройства. Вы можете провести косметический ремонт или купить новую мебель.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Сейчас вам будет сложно противостоять критике со стороны. Скорее всего, вы будете уступать даже там, где на сто процентов уверены в своей правоте. Не стоит так делать. В попытке сохранить мир с коллегами вы можете испортить проект.

Отношения

Начало недели будет благоприятным для любви. Если у вас уже есть любимый человек, вы сможете достичь соглашения даже в тех вопросах, которые раньше вызывали ожесточенные споры. Если же вы находитесь в поиске, то сейчас можете завести новое знакомство и начать романтические отношения. С большой вероятностью знакомство произойдет на улице.

Здоровье

Постарайтесь в выходные внимательно следить за тем, что вы едите или пьете. Риск пищевого и алкогольного отравления сейчас слишком велик. Поберегите себя.

Покупки

Ваш автомобиль может потребовать дополнительных вложений. Скорее всего, вам придется потратиться на ремонт, покупку запчастей или рестайлинг.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

В ближайшие дни вы получите шанс проявить свои организаторские способности. Не отказывайтесь от общественных поручений. Сейчас в ваших силах организовать корпоратив или другое мероприятие, в котором будет участвовать весь коллектив.

Отношения

Вторая половина недели будет хоть и романтичной, но излишне эмоциональной. Вы почувствуете прилив ревности, желание оградить любимого человека от контактов с противоположным полом. Не переборщите с контролем: это может привести к конфликту.

Здоровье

Избегайте отдыха около воды — сейчас он не пойдет вам на пользу. Вы можете наглотаться воды во время неудачного купания или получить ожог медузой, если находитесь в теплых странах.

Покупки

Начало недели прекрасно подходит для похода в зоомагазин. Там вы сможете приобрести питомца и все, что ему необходимо для счастливой долгой жизни у вас дома.

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