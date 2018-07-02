«Вот это растяжка»: внучка Аллы Пугачевой восхитила сеть своим шпагатом

Дочери Кристины Орбакайте , 6-летней Клавдии, многие интернет-пользователи давно пророчат звездное будущее на сцене. Вот только не всегда понятно, в каком именно амплуа поклонники знаменитого семейства видят юную звезду через пару лет.

Кто-то всерьез уверен, что девочка способна воплотить в жизнь нереализованную мечту своей матери и покорить сцену Большого театра, став примой-балериной. Другие, напротив, говорят, что с таким не по годам высоким ростом внучка Аллы Борисовны может рассчитывать лишь на эстраду или подиум. Сама же Клавдия пока слишком мала, чтобы как-то комментировать досужие слухи.

А тем временем гордая за дочь знаменитая мать часто делится ее успехами в своем микроблоге. Так, на новом снимке девочка позирует, сидя на надувном единороге с широко разведенными в стороны ногами. Поза, несмотря на явно неудобное место съемки, похожа на почти идеальный шпагат и демонстрирует великолепную растяжку, за которую, со слов Орбакайте, они со слезами бились не одну неделю. «Красивое место и чудесное настроение», -просто подписала снимок дочери Кристина. А ее поклонники тут же принялись обсуждать свою излюбленную тему — будущую карьеру наследницы звездного семейства.

«Прекрасная девочка, очень красивая! Видно еще, что очень добрая, скромная, аристократичная» «Балерина растет!» «Еще одна Волочкова?» «Вот это растяжка! Художественная гимнастика вас ждет!» «Красивая девочка, славная, но с Волочковой я бы не сравнивала» «Какая пластичная и красивая девочка! А ноги-то какие длиннющие! На подиум! Срочно!» «Растяжечка-то! Ого-го, прекрасная! Гибкая очаровашка, мило!» «Волочкова, всё! Растет смена! Браво Клавочка!» Отметим, что сравнение с Волочковой отнюдь не является случайным, ведь не так давно известная танцовщица абсолютно серьезно предлагала Алле Борисовне и Кристине рассмотреть свою кандидатуру в качестве наставницы для Клавдии.