На всех стадионах чемпионата мира стоит продукция Grohe

Россия прямо сейчас находится в эпицентре футбольной жизни. Чемпионат мира ещё не кончился, но мы уже доказали, что смогли отлично подготовиться к турниру. Не только в плане игры (Испания — домой, оле-оле-оле!), но и с точки зрения архитектуры и дизайна. К чемпионату были реконструированы или отстроены с нуля стадионы — 12 объектов в 11 городах.

На этапе строительства FIFA предъявила серьёзные требования к техническому оснащению туалетных комнат. Сантехника должна была быть надёжной и долговечной, чтобы выстоять во время футбольных матчей, когда здесь бывают десятки тысяч болельщиков. При этом быть водоэффективной продукцией с привлекательным дизайном.

Всем этим требованиям отвечают изделия компании Grohe, которая и оборудовала российские стадионы чемпионата мира по футболу. Были установлены инсталляции Rapid SL, инфракрасные панели смыва Tectron Skate, смесители Euroeco Cosmopolitan E и S с инфракрасной электроникой и смесители из коллекций Eurodisc Joy, Eurocube, BauEdge, Lineare, Essence+, Allure Brilliant, Eurosmart Cosmopolitan, Europlus, термостаты Grohtherm, душевые системы Euphoria Cosmopolitan, Relexa и другая продукция бренда.

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