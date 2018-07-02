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На всех стадионах чемпионата мира стоит продукция Grohe
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На всех стадионах чемпионата мира стоит продукция Grohe 

Roomble.com 56 минут назад
Фото: Roomble.com
Россия прямо сейчас находится в эпицентре футбольной жизни. Чемпионат мира ещё не кончился, но мы уже доказали, что смогли отлично подготовиться к турниру. Не только в плане игры (Испания — домой, оле-оле-оле!), но и с точки зрения архитектуры и дизайна. К чемпионату были реконструированы или отстроены с нуля стадионы — 12 объектов в 11 городах.
На этапе строительства FIFA предъявила серьёзные требования к техническому оснащению туалетных комнат. Сантехника должна была быть надёжной и долговечной, чтобы выстоять во время футбольных матчей, когда здесь бывают десятки тысяч болельщиков. При этом быть водоэффективной продукцией с привлекательным дизайном.
Всем этим требованиям отвечают изделия компании Grohe, которая и оборудовала российские стадионы чемпионата мира по футболу. Были установлены инсталляции Rapid SL, инфракрасные панели смыва Tectron Skate, смесители Euroeco Cosmopolitan E и S с инфракрасной электроникой и смесители из коллекций Eurodisc Joy, Eurocube, BauEdge, Lineare, Essence+, Allure Brilliant, Eurosmart Cosmopolitan, Europlus, термостаты Grohtherm, душевые системы Euphoria Cosmopolitan, Relexa и другая продукция бренда.
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