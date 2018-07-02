8 июля хантымансийцев ждёт «Ромашковое счастье»

Вот уже в десятый раз столица Югры вместе со всей страной будет отмечать День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия, посвященные этому Дню, ежегодно проходят в Парке им. Бориса Лосева.

8 июля в 16:00 состоится праздничное мероприятие под названием «Ромашковое счастье».

В программе семейного праздника: творческие номера духового оркестра и солистов КДЦ «Октябрь»; работа интерактивных творческих площадок для детей и взрослых; работа тематической фотозоны, где все желающие смогут сделать яркие фотографии.

Напомним, в 2008 году в России был учрежден новый государственный праздник — «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья» в память святых Петра и Февронии Муромских, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи. Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, олицетворяющая чистоту, верность и нежность.