Ещё
Невероятная Мэй Маск: как вырастить миллиардера, до 70 лет работать моделью и верить, что все только начинается
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невероятная Мэй Маск: как вырастить миллиардера, до 70 лет работать моделью и верить, что все только начинается 

Bigpicture.ru 57 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Основатель PayPal и Space X Илон Маск — главная бизнес-звезда современности, с которой был списан герой Энтони Старка из «Мстителей»: гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Каждая новая инициатива Маска широко обсуждается в СМИ и соцсетях и расходится на мемы — предприниматель настолько популярен, что многих даже начал раздражать.
Мать бизнесмена Мэй Маск в России не так известна, но не менее крута, чем сын. 69-летняя женщина вот уже 54 года работает моделью, великолепно выглядит и сотрудничает с крупными брендами. Основная ее профессия — диетолог, и у нее две магистерских степени, а еще женщина называет себя нердом и любителем науки. У нее трое детей, которых она несколько лет воспитывала одна, десять внуков и собака.
Мэй Маск родом из швейцарских немцев. Ее предки иммигрировали из Европы в Нью-Йорк во время Войны за независимость США, а впоследствии разъехались оттуда по Среднему Западу. В 1948 году ее отец Джошуа Норман Халдеман женился на канадской учительнице танцев Уиннифред Жозефин Флетчер, и 19 апреля у них родились дочери-близнецы Кэй и Мэй. Халдеман был авиатором, и семья много путешествовала по Северной Америке на собственном одномоторном самолете с пропеллером.
Родители Мэй Маск
В 1950 году, когда дочерям было всего два года, Халдеманы покинули Канаду и перебрались в Южную Африку, в город Претория недалеко от Йоханнесбурга. Родители Мэй были одержимы идеей затерянного города Фарини в пустыне Калахари и десять лет его искали, так что выходные семья проводила в поисках этого мифического места, а в 1952 году авантюрная чета на собственном самолете облетела земной шар. Тем временем Мэй Халдеман в 15 лет поступила в школу моделей и начала выходить на подиум и фотографироваться для журналов, а в 1969 году даже попала в финал конкурса «Мисс Южная Африка».
Работая моделью, девушка получила степень бакалавра по диетологии, а потом, пока училась в вечерней модельной школе, окончила магистратуру. Она еще не знала, что будет всю жизнь работать моделью, поэтому усердно трудилась над образованием: «Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказывать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях». Мэй всюду носила с собой книги и приучила себя постоянно читать — даже на велосипеде во время тренировки.
В 1970 году Мэй вышла замуж за инженера-строителя Эррола Маска. Они с будущим мужем выросли в одном районе и впервые встретились, когда девочке было 11 лет. Эррол с детства был влюблен в Мэй и семь лет за ней ухаживал.
28 июня 1971 года, через девять месяцев после свадьбы, у пары родился первенец Илон. Через год с небольшим у него появился брат Кимбал, а вскоре и сестра Тоска. В 1979 году, когда Илону было восемь лет, его родители подали на развод. По словам Мэй, в первый год после разрыва с мужем ей было совсем непросто: она с детьми переехала в Торонто и оказалась без финансовой поддержки: деньги на ее счетах в банках ЮАР были заморожены (такая политика страны должна была предотвращать отток населения). «Я плакала, когда дети проливали молоко, ведь у меня не было денег, чтобы купить им еще пачку», — вспоминала Мэй в недавнем интервью.
Женщина пребывала не в лучшем расположении духа, к тому же за год она набрала 18 килограммов. Уже потом она стала шутить, что это было одним из лучших событий в ее жизни: лишний вес помог ей понять, как сложно бывает похудеть, и учитывать это в своей практике диетолога. Тогда, в 32 года, она стала одной из первых популярных плюс-сайз-моделей, но от лишних килограммов все же избавилась. Зато теперь дети в шутку рассказывают в интервью, что в их доме никогда не было еды.
В Торонто Мэй Маск продолжила работать моделью с агентством Elite Modeling Agency, получила вторую магистерскую степень по нутрициологии (наука о питании) в Университете Торонто, пересдала экзамены и получила лицензию диетолога, действующую в Канаде и США. Она устроилась на работу в Университет Торонто, чтобы дети учились там бесплатно, вела модельные курсы и мастер-классы по здоровому питанию, а также работала диетологом. Всего, по утверждению Мэй Маск, она трудилась на пяти работах.
В семье тогда не было лишних денег: «Первое, что мы сделали, когда я получила зарплату, — это купили ковер на пол, чтобы сидеть на нем. Никакой мебели у нас не было. А со следующей зарплаты купили Илону компьютер, так что он сидел за компьютером прямо на полу». Поэтому Тоска после школы подрабатывала в магазине. Через два года совместной жизни 10-летний Илон заявил, что будет жить с отцом, и через несколько лет они с Кимбалом переехали. По словам основателя Tesla, сейчас это одно из немногих решений, о которых он жалеет.
В 50 лет Мэй Маск переехала в Нью-Йорк, и ее карьера стала развиваться с новой силой, она стала участвовать в крупных рекламных кампаниях. Отметив 60-летие, Маск перестала подкрашивать седые волосы и коротко их остригла. Новая внешность принесла ей контракты с Virgin America и Joe Fresh, билборды с ее изображением на Таймс-сквер, появление на обложках «Elle Квебек», New York Magazine, «L’Officiel Азербайджан», Vogue Italia и Vogue Korea и даже в клипе Бейонсе Haunted.
Также Мэй Маск получила звание It-girl (этим непереводимым термином в медиа называют известных, модных и современных девушек) от издания Vanity Fair. Маск даже пришлось пересмотреть график работы в качестве нутрициониста из-за множества предложений фотосессий и дефиле. Она считает, что седина сейчас актуальна, а конкуренция среди возрастных моделей меньше, чем среди молодых: если под фотографией достаточно лайков, то можно даже получить работу без кастинга.
После 60 лет Маск снялась для New York Magazine обнаженной и с накладным животом: эта работа с фотографом Энн Лейбовиц стала ремейком знаменитой журнальной обложки с беременной Деми Мур. Она работает с одним из крупнейших международных агентств IMG Models WorldWide, которое сотрудничает с Джиджи Хадид и Карли Клосс. А в 69 лет, в сентябре 2017 года, женщина стала лицом косметического бренда Cover Girl.
«Думаю, для женщин станет вдохновением видеть, что в 69 лет они еще могут стать звездой рекламной бьюти-кампании. Для меня возраст — это не проблема, а замечательная вещь. Вы становитесь увереннее, проще справляетесь с трудностями. Я модель своего возраста. Я не пытаюсь его скрыть, говоря, что мне 50. Скоро мне будет 70 лет, и я этим горжусь. Все только начинается».
Маск признается, что за 2017 год работала больше, чем за всю свою жизнь. Причем родство с Илоном Маском если и влияет на карьеру его матери, то меньше, чем может показаться со стороны: на съемках она до сих пор часто слышит вопрос, есть ли у нее дети.
Как воспитать миллиардера
Илона Маска знает весь мир, но двое других детей Мэй тоже добились больших успехов. Младший сын Кимбал владеет сетью ресторанов The Kitchen и состоит в совете директоров компаний Tesla Motors, SpaceX и сети закусочных Chipotle Mexican Grill. Он запустил проект «Обучающие сады» (Learning Gardens) в 200 школах США. Дочь Маск Тоска — голливудский режиссер и продюсер, недавно представивший свой фильм на Каннском кинофестивале. Разумеется, Мэй Маск часто спрашивают, как вырастить таких детей. Женщина отвечает, что ее родители позволяли детям делать все, к чему лежит душа, и своих детей она воспитывала так же: не читала им нотаций, только подавала личный пример.
Мэй никогда не беспокоилась, найдут ли ее дети свой путь в жизни: «У меня не было на это времени». Действительно, она не планировала жизнь детей от и до, не проверяла их домашние задания, и в школе те даже научились подписываться за маму на контрольных работах. Ребята были часто предоставлены сами себе и росли очень независимыми. Маск не терзается, что уделяла детям мало внимания, и невозмутимо признается: «Я была идеальной матерью».
Больше всего Маск хотела, чтобы ее дети научились упорно работать, ведь именно это делает человека счастливым и не дает стареть. Ее рецепт прост: «Чем больше работаешь, тем успешнее становишься. Мои дети знают меня как человека, который очень много работал. Они и сами трудоголики». В то же время Мэй уверяет, что их успех — полностью их заслуга: «Я никогда не помогала моим детям. Я слишком много и тяжело работала, они всего добились сами».
На самом деле женщина помогала сыновьям, в том числе материально. Когда в 1995 году Илон и Кимбал запустили софтверную компанию Zip2, Мэй поддерживала их стремления: «Кимбал приходил ко мне, чтобы обсудить бизнес с Илоном по телефону. Когда я увидела счет за телефон 800 долларов в месяц, я сказала, чтобы он бросал работу и летел в Кремниевую долину».
Каждые шесть недель она навещала детей в США и давала им советы, помогала составлять бизнес-план, а однажды даже до двух часов делала вместе с ними презентацию для инвесторов. «В тот день мы так устали, что потом пошли в ресторан в Пало-Альто, и я сказала: „Это последний раз, когда я плачу за наш ужин“. С тех пор я действительно ни разу не платила за них».
В 1996 году Мэй Маск вложила все свои сбережения — 10 тысяч долларов — в компанию сыновей, чтобы они оплатили аренду офиса и другие расходы. В 1999 году компанию купил производитель софта Compaq за 307 миллионов долларов, а Илон заработал на сделке 22 миллиона. Мэй шутит, что это была ее лучшая инвестиция.
Пока дети Маск еще не добились такого успеха, у них не было денег на дорогие подарки, и тогда они дали ей обещание: «Они подарили мне маленький игрушечный дом и маленькую игрушечную машинку размером со спичечный коробок и сказали: „Когда-нибудь мы купим тебе настоящие“. Конечно, обещание они сдержали. Илон Маск подарил матери автомобиль Tesla. Правда, новую модель Tesla 3 ей придется подождать: перед ней в очереди примерно 300 тысяч человек.
О своем звездном сыне Мэй говорит так: „Я была ботаником, а Илон — суперботаник. Однажды я ему сказала, что в моем классе не было никого, кто знал математику лучше меня. А он засмеялся, потому что он знал математику еще лучше меня“. На вопрос, чему Илон научился у матери, она ответила: „Надеюсь, что он перенял мои взгляды на жизнь“. По ее словам, Илону не нужны яхты и дорогие вещи, потому что он жил в сложных финансовых условиях: „Его цель — использовать знания физики, чтобы сделать этот мир лучше. Люди думают, что им движет корыстный мотив. Но это не так. И меня очень расстраивает, когда люди говорят о сыне: „О, да он просто хочет побольше заработать“. Нет, деньги для него никогда не были важны. Он просто одержим своей идеей“.
Сейчас у Мэй Маск прекрасные отношения с Илоном, и в прошлом году они вместе появились на оскаровской вечеринке Vanity Fair. Женщина подшучивает над старшим сыном и говорит, что стала знаменитой раньше него.
Как сохранить фигуру до 70 лет  Мэй Маск приходится все время думать о правильном питании, иначе она быстро набирает вес. Каждое утро она проводит полчаса на велотренажере и никогда не забывает про растяжку. Маск знает, как важно планировать рацион, и старается составить перечень всех блюд на следующий день: „Иначе это выйдет из-под контроля, и я наберу вес. У меня восьмой размер, я совсем не худенькая“. Также Маск обязательно спит не менее восьми часов в день, старается не очень поздно ложиться и вставать пораньше. Молодых коллег она предостерегает от курения: вредная привычка портит цвет лица и разрушает модельную карьеру.
Маск придерживается довольно простых правил питания: во-первых, никогда не пропускать завтрак. Иногда она специально мало ест вечером, чтоб к утру как следует проголодаться. Утром тост из цельнозернового хлеба и омлет с томатами и грибами. Если рано утром нужно на съемку, то завтрак — чашка кофе, зерновая каша и половина банана. Она готовит себе кашу с высоким содержанием клетчатки: из изюма, отрубей, пшеницы и ячменя, сушеной клюквы, рубленых орехов и орехов пекан, а также семян подсолнечника.
На обед Маск готовит себе салат из разных ингредиентов: в него могут входить салат ромэн, лук, морковь, помидоры, авокадо, тунец или лосось, нут и вообще все виды бобовых. Она заправляет салат лимонным соком и оливковым маслом. Ужинать она любит супом. Ее фирменное блюдо — суп из 12 видов бобовых, который полтора часа варится на медленном огне. Туда она добавляет брокколи, цветную капусту, морковь, помидоры и дикий рис.
Любимая еда Маск — мясо ягненка, богатое питательными элементами. Она ест и картофель, хотя диетологи его не жалуют. Разделяет его на три приема пищи и комбинирует с овощами. Когда ее спросили о моде на сыроедение, ее лицо „исказилось в гримасе, как будто она увидела таракана“, рассказал журналист, который ходил к Маск на интервью в ресторан ее сына Кимбала. „Я пошла в ресторан сырой пищи, но в итоге сказала: „Пожалуйста, дайте мне гамбургер!“ Я не смогла ничего есть“.
Мэй Маск старается не пить фруктовых соков: они слишком калорийны и не насыщают. Она советует пить воду, а фрукты есть отдельно. Она любит сладкое, но старается себя ограничивать и бороться с искушением. На десерт она ест фрукты: яблоки, виноград, сливы. Еще она всегда носит с собой перекусы — например, орехи или чернослив. „Когда вы голодны, вы смотрите на еду, и это никогда не салат — это всегда кексы! Так что мой принцип — не голодать“.
Сейчас у Мэй Маск два сайта: один о ее модельной карьере, а второй — о работе диетолога с советами по здоровому образу жизни. Она все еще консультирующий диетолог-нутриционист, но теперь сосредоточилась на рассказах, как добиваться хорошего здоровья и самочувствия в любом возрасте, а потом поддерживать этот результат. Мэй Маск более 45 лет ведет собственный бизнес по диетологии, который работает в восьми городах и трех странах: в ЮАР, Канаде и США.
Маск была первым диетологом, который сфотографировался для коробки хлопьев со своей книгой Feel Fantastic (ее можно бесплатно прочесть в блоге). Как эксперт по питанию она читает лекции для компаний, ассоциаций, больниц и университетов по всему миру. Также Маск участвует в программе своего сына „Обучающие сады“: в 200 американских небогатых школах разбивают огороды, где дети могут сами выращивать фрукты и овощи и забирать их домой.
Публикация от Maye Musk (@mayemusk)
Янв 28, 2018 в 7:48 PST  Пожалуй, главное высказывание Маск, которое помогает понять эту деятельную женщину, звучит так: „Да, мне нравится быть занятой дамой!“ Даже на пороге 70-летия ее любимый хештег #justgettingstarted — „Все только начинается“. Такой оптимизм может показаться искусственным, но у Мэй есть прекрасный пример для подражания — ее мать. Уиннифред Жозефин никогда не думала о пенсии, в 94 года освоила Macbook, чтобы заниматься компьютерной графикой, и была весьма активной до 96 лет. „Я такая же. Слова „пенсия“ в моем лексиконе нет“, — подчеркивает Мэй Маск.
В интернете Мэй Маск сравнивают с героиней мультфильма „101 далматинец“ и шутят, что они с Илоном — идеальные персонажи мема о „сыне маминой подруги“, который во всем успешнее ровесников. Ну а журналисты не находят ничего удивительного в том, что Илон Маск разводится и бросает всех своих женщин (иногда и по несколько раз): ведь невозможно найти совершенство, когда у тебя такая мама.
Bigpicture.ru: последние новости
Групповые свидания, оплата счетов, секс в мотелях и другие особенности отношений в Южной Корее 10 лет спустя: актеры культового сериала «Во все тяжкие» воссоединились для потрясающей фотосессии Что вчера было? Почему люди пьют одинаково, но некоторые на утро ничего не помнят
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
«Она растолстела, смотреть было противно»27
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Новости партнеров
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:12
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
Любовь
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение