Невероятная Мэй Маск: как вырастить миллиардера, до 70 лет работать моделью и верить, что все только начинается

Основатель PayPal и Space X Илон Маск — главная бизнес-звезда современности, с которой был списан герой Энтони Старка из «Мстителей»: гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Каждая новая инициатива Маска широко обсуждается в СМИ и соцсетях и расходится на мемы — предприниматель настолько популярен, что многих даже начал раздражать.

Мать бизнесмена Мэй Маск в России не так известна, но не менее крута, чем сын. 69-летняя женщина вот уже 54 года работает моделью, великолепно выглядит и сотрудничает с крупными брендами. Основная ее профессия — диетолог, и у нее две магистерских степени, а еще женщина называет себя нердом и любителем науки. У нее трое детей, которых она несколько лет воспитывала одна, десять внуков и собака.

Мэй Маск родом из швейцарских немцев. Ее предки иммигрировали из Европы в Нью-Йорк во время Войны за независимость США, а впоследствии разъехались оттуда по Среднему Западу. В 1948 году ее отец Джошуа Норман Халдеман женился на канадской учительнице танцев Уиннифред Жозефин Флетчер, и 19 апреля у них родились дочери-близнецы Кэй и Мэй. Халдеман был авиатором, и семья много путешествовала по Северной Америке на собственном одномоторном самолете с пропеллером.

Родители Мэй Маск

В 1950 году, когда дочерям было всего два года, Халдеманы покинули Канаду и перебрались в Южную Африку, в город Претория недалеко от Йоханнесбурга. Родители Мэй были одержимы идеей затерянного города Фарини в пустыне Калахари и десять лет его искали, так что выходные семья проводила в поисках этого мифического места, а в 1952 году авантюрная чета на собственном самолете облетела земной шар. Тем временем Мэй Халдеман в 15 лет поступила в школу моделей и начала выходить на подиум и фотографироваться для журналов, а в 1969 году даже попала в финал конкурса «Мисс Южная Африка».

Работая моделью, девушка получила степень бакалавра по диетологии, а потом, пока училась в вечерней модельной школе, окончила магистратуру. Она еще не знала, что будет всю жизнь работать моделью, поэтому усердно трудилась над образованием: «Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказывать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях». Мэй всюду носила с собой книги и приучила себя постоянно читать — даже на велосипеде во время тренировки.

В 1970 году Мэй вышла замуж за инженера-строителя Эррола Маска. Они с будущим мужем выросли в одном районе и впервые встретились, когда девочке было 11 лет. Эррол с детства был влюблен в Мэй и семь лет за ней ухаживал.

28 июня 1971 года, через девять месяцев после свадьбы, у пары родился первенец Илон. Через год с небольшим у него появился брат Кимбал, а вскоре и сестра Тоска. В 1979 году, когда Илону было восемь лет, его родители подали на развод. По словам Мэй, в первый год после разрыва с мужем ей было совсем непросто: она с детьми переехала в Торонто и оказалась без финансовой поддержки: деньги на ее счетах в банках ЮАР были заморожены (такая политика страны должна была предотвращать отток населения). «Я плакала, когда дети проливали молоко, ведь у меня не было денег, чтобы купить им еще пачку», — вспоминала Мэй в недавнем интервью.

Женщина пребывала не в лучшем расположении духа, к тому же за год она набрала 18 килограммов. Уже потом она стала шутить, что это было одним из лучших событий в ее жизни: лишний вес помог ей понять, как сложно бывает похудеть, и учитывать это в своей практике диетолога. Тогда, в 32 года, она стала одной из первых популярных плюс-сайз-моделей, но от лишних килограммов все же избавилась. Зато теперь дети в шутку рассказывают в интервью, что в их доме никогда не было еды.

В Торонто Мэй Маск продолжила работать моделью с агентством Elite Modeling Agency, получила вторую магистерскую степень по нутрициологии (наука о питании) в Университете Торонто, пересдала экзамены и получила лицензию диетолога, действующую в Канаде и США. Она устроилась на работу в Университет Торонто, чтобы дети учились там бесплатно, вела модельные курсы и мастер-классы по здоровому питанию, а также работала диетологом. Всего, по утверждению Мэй Маск, она трудилась на пяти работах.

В семье тогда не было лишних денег: «Первое, что мы сделали, когда я получила зарплату, — это купили ковер на пол, чтобы сидеть на нем. Никакой мебели у нас не было. А со следующей зарплаты купили Илону компьютер, так что он сидел за компьютером прямо на полу». Поэтому Тоска после школы подрабатывала в магазине. Через два года совместной жизни 10-летний Илон заявил, что будет жить с отцом, и через несколько лет они с Кимбалом переехали. По словам основателя Tesla, сейчас это одно из немногих решений, о которых он жалеет.

В 50 лет Мэй Маск переехала в Нью-Йорк, и ее карьера стала развиваться с новой силой, она стала участвовать в крупных рекламных кампаниях. Отметив 60-летие, Маск перестала подкрашивать седые волосы и коротко их остригла. Новая внешность принесла ей контракты с Virgin America и Joe Fresh, билборды с ее изображением на Таймс-сквер, появление на обложках « Elle Квебек», New York Magazine, «L’Officiel Азербайджан», Vogue Italia и Vogue Korea и даже в клипе Бейонсе Haunted.

Также Мэй Маск получила звание It-girl (этим непереводимым термином в медиа называют известных, модных и современных девушек) от издания Vanity Fair. Маск даже пришлось пересмотреть график работы в качестве нутрициониста из-за множества предложений фотосессий и дефиле. Она считает, что седина сейчас актуальна, а конкуренция среди возрастных моделей меньше, чем среди молодых: если под фотографией достаточно лайков, то можно даже получить работу без кастинга.

После 60 лет Маск снялась для New York Magazine обнаженной и с накладным животом: эта работа с фотографом Энн Лейбовиц стала ремейком знаменитой журнальной обложки с беременной Деми Мур . Она работает с одним из крупнейших международных агентств IMG Models WorldWide, которое сотрудничает с Джиджи Хадид и Карли Клосс. А в 69 лет, в сентябре 2017 года, женщина стала лицом косметического бренда Cover Girl.

«Думаю, для женщин станет вдохновением видеть, что в 69 лет они еще могут стать звездой рекламной бьюти-кампании. Для меня возраст — это не проблема, а замечательная вещь. Вы становитесь увереннее, проще справляетесь с трудностями. Я модель своего возраста. Я не пытаюсь его скрыть, говоря, что мне 50. Скоро мне будет 70 лет, и я этим горжусь. Все только начинается».

Маск признается, что за 2017 год работала больше, чем за всю свою жизнь. Причем родство с Илоном Маском если и влияет на карьеру его матери, то меньше, чем может показаться со стороны: на съемках она до сих пор часто слышит вопрос, есть ли у нее дети.

Как воспитать миллиардера

Илона Маска знает весь мир, но двое других детей Мэй тоже добились больших успехов. Младший сын Кимбал владеет сетью ресторанов The Kitchen и состоит в совете директоров компаний Tesla Motors SpaceX и сети закусочных Chipotle Mexican Grill. Он запустил проект «Обучающие сады» (Learning Gardens) в 200 школах США. Дочь Маск Тоска — голливудский режиссер и продюсер, недавно представивший свой фильм на Каннском кинофестивале. Разумеется, Мэй Маск часто спрашивают, как вырастить таких детей. Женщина отвечает, что ее родители позволяли детям делать все, к чему лежит душа, и своих детей она воспитывала так же: не читала им нотаций, только подавала личный пример.

Мэй никогда не беспокоилась, найдут ли ее дети свой путь в жизни: «У меня не было на это времени». Действительно, она не планировала жизнь детей от и до, не проверяла их домашние задания, и в школе те даже научились подписываться за маму на контрольных работах. Ребята были часто предоставлены сами себе и росли очень независимыми. Маск не терзается, что уделяла детям мало внимания, и невозмутимо признается: «Я была идеальной матерью».

Больше всего Маск хотела, чтобы ее дети научились упорно работать, ведь именно это делает человека счастливым и не дает стареть. Ее рецепт прост: «Чем больше работаешь, тем успешнее становишься. Мои дети знают меня как человека, который очень много работал. Они и сами трудоголики». В то же время Мэй уверяет, что их успех — полностью их заслуга: «Я никогда не помогала моим детям. Я слишком много и тяжело работала, они всего добились сами».

На самом деле женщина помогала сыновьям, в том числе материально. Когда в 1995 году Илон и Кимбал запустили софтверную компанию Zip2, Мэй поддерживала их стремления: «Кимбал приходил ко мне, чтобы обсудить бизнес с Илоном по телефону. Когда я увидела счет за телефон 800 долларов в месяц, я сказала, чтобы он бросал работу и летел в Кремниевую долину».

Каждые шесть недель она навещала детей в США и давала им советы, помогала составлять бизнес-план, а однажды даже до двух часов делала вместе с ними презентацию для инвесторов. «В тот день мы так устали, что потом пошли в ресторан в Пало-Альто, и я сказала: „Это последний раз, когда я плачу за наш ужин“. С тех пор я действительно ни разу не платила за них».

В 1996 году Мэй Маск вложила все свои сбережения — 10 тысяч долларов — в компанию сыновей, чтобы они оплатили аренду офиса и другие расходы. В 1999 году компанию купил производитель софта Compaq за 307 миллионов долларов, а Илон заработал на сделке 22 миллиона. Мэй шутит, что это была ее лучшая инвестиция.

Пока дети Маск еще не добились такого успеха, у них не было денег на дорогие подарки, и тогда они дали ей обещание: «Они подарили мне маленький игрушечный дом и маленькую игрушечную машинку размером со спичечный коробок и сказали: „Когда-нибудь мы купим тебе настоящие“. Конечно, обещание они сдержали. Илон Маск подарил матери автомобиль Tesla. Правда, новую модель Tesla 3 ей придется подождать: перед ней в очереди примерно 300 тысяч человек.

О своем звездном сыне Мэй говорит так: „Я была ботаником, а Илон — суперботаник. Однажды я ему сказала, что в моем классе не было никого, кто знал математику лучше меня. А он засмеялся, потому что он знал математику еще лучше меня“. На вопрос, чему Илон научился у матери, она ответила: „Надеюсь, что он перенял мои взгляды на жизнь“. По ее словам, Илону не нужны яхты и дорогие вещи, потому что он жил в сложных финансовых условиях: „Его цель — использовать знания физики, чтобы сделать этот мир лучше. Люди думают, что им движет корыстный мотив. Но это не так. И меня очень расстраивает, когда люди говорят о сыне: „О, да он просто хочет побольше заработать“. Нет, деньги для него никогда не были важны. Он просто одержим своей идеей“.

Сейчас у Мэй Маск прекрасные отношения с Илоном, и в прошлом году они вместе появились на оскаровской вечеринке Vanity Fair. Женщина подшучивает над старшим сыном и говорит, что стала знаменитой раньше него.

Как сохранить фигуру до 70 лет Мэй Маск приходится все время думать о правильном питании, иначе она быстро набирает вес. Каждое утро она проводит полчаса на велотренажере и никогда не забывает про растяжку. Маск знает, как важно планировать рацион, и старается составить перечень всех блюд на следующий день: „Иначе это выйдет из-под контроля, и я наберу вес. У меня восьмой размер, я совсем не худенькая“. Также Маск обязательно спит не менее восьми часов в день, старается не очень поздно ложиться и вставать пораньше. Молодых коллег она предостерегает от курения: вредная привычка портит цвет лица и разрушает модельную карьеру.

Маск придерживается довольно простых правил питания: во-первых, никогда не пропускать завтрак. Иногда она специально мало ест вечером, чтоб к утру как следует проголодаться. Утром тост из цельнозернового хлеба и омлет с томатами и грибами. Если рано утром нужно на съемку, то завтрак — чашка кофе, зерновая каша и половина банана. Она готовит себе кашу с высоким содержанием клетчатки: из изюма, отрубей, пшеницы и ячменя, сушеной клюквы, рубленых орехов и орехов пекан, а также семян подсолнечника.

На обед Маск готовит себе салат из разных ингредиентов: в него могут входить салат ромэн, лук, морковь, помидоры, авокадо, тунец или лосось, нут и вообще все виды бобовых. Она заправляет салат лимонным соком и оливковым маслом. Ужинать она любит супом. Ее фирменное блюдо — суп из 12 видов бобовых, который полтора часа варится на медленном огне. Туда она добавляет брокколи, цветную капусту, морковь, помидоры и дикий рис.

Любимая еда Маск — мясо ягненка, богатое питательными элементами. Она ест и картофель, хотя диетологи его не жалуют. Разделяет его на три приема пищи и комбинирует с овощами. Когда ее спросили о моде на сыроедение, ее лицо „исказилось в гримасе, как будто она увидела таракана“, рассказал журналист, который ходил к Маск на интервью в ресторан ее сына Кимбала. „Я пошла в ресторан сырой пищи, но в итоге сказала: „Пожалуйста, дайте мне гамбургер!“ Я не смогла ничего есть“.

Мэй Маск старается не пить фруктовых соков: они слишком калорийны и не насыщают. Она советует пить воду, а фрукты есть отдельно. Она любит сладкое, но старается себя ограничивать и бороться с искушением. На десерт она ест фрукты: яблоки, виноград, сливы. Еще она всегда носит с собой перекусы — например, орехи или чернослив. „Когда вы голодны, вы смотрите на еду, и это никогда не салат — это всегда кексы! Так что мой принцип — не голодать“.

Сейчас у Мэй Маск два сайта: один о ее модельной карьере, а второй — о работе диетолога с советами по здоровому образу жизни. Она все еще консультирующий диетолог-нутриционист, но теперь сосредоточилась на рассказах, как добиваться хорошего здоровья и самочувствия в любом возрасте, а потом поддерживать этот результат. Мэй Маск более 45 лет ведет собственный бизнес по диетологии, который работает в восьми городах и трех странах: в ЮАР, Канаде и США.

Маск была первым диетологом, который сфотографировался для коробки хлопьев со своей книгой Feel Fantastic (ее можно бесплатно прочесть в блоге). Как эксперт по питанию она читает лекции для компаний, ассоциаций, больниц и университетов по всему миру. Также Маск участвует в программе своего сына „Обучающие сады“: в 200 американских небогатых школах разбивают огороды, где дети могут сами выращивать фрукты и овощи и забирать их домой.

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Янв 28, 2018 в 7:48 PST Пожалуй, главное высказывание Маск, которое помогает понять эту деятельную женщину, звучит так: „Да, мне нравится быть занятой дамой!“ Даже на пороге 70-летия ее любимый хештег #justgettingstarted — „Все только начинается“. Такой оптимизм может показаться искусственным, но у Мэй есть прекрасный пример для подражания — ее мать. Уиннифред Жозефин никогда не думала о пенсии, в 94 года освоила Macbook, чтобы заниматься компьютерной графикой, и была весьма активной до 96 лет. „Я такая же. Слова „пенсия“ в моем лексиконе нет“, — подчеркивает Мэй Маск.

В интернете Мэй Маск сравнивают с героиней мультфильма „101 далматинец“ и шутят, что они с Илоном — идеальные персонажи мема о „сыне маминой подруги“, который во всем успешнее ровесников. Ну а журналисты не находят ничего удивительного в том, что Илон Маск разводится и бросает всех своих женщин (иногда и по несколько раз): ведь невозможно найти совершенство, когда у тебя такая мама.