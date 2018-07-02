Самый простой способ увеличить урожай огурцов. Пасынкование

Многие дачники уделяют недостаточно внимания правильному формированию огурцов, давая им расти, как попало. Вместе с тем вовремя скорректированное растение отдаст максимум урожая, на который оно способно. Я расскажу, как выращиваю партенокарпические (самоопыляющиеся) огурцы в своей теплице.

Отличные огурчики

Как правило, в закрытый грунт я высаживаю загодя выращенную рассаду или сею сорта и гибриды, не требующие опыления насекомыми. Такие разновидности огурцов мы должны вести строго в 1 стебель. По своему опыту знаю, что для поддержки этих растений гораздо удобнее натягивать сетку, нежели подвязывать верёвочками.

Моё утро начинается с того, что я иду в теплицу и убираю пасынки — побеги, которые отрастают из пазух листьев. Сильно вытянувшиеся пасынки необходимо отрезать, оставляя небольшие пеньки, но лучше не дожидаться чрезмерного отрастания, желательно удалять их в самом начале развития. Даже едва показавшиеся побеги нужно выщипывать, не давая им шанса окрепнуть.

Удаление пасынка

Эта процедура позволяет получать настоящие гроздья огурчиков. Посмотрите на фото ниже: вовремя удалённый пасынок дал возможность развиться большому количеству плодов.

Вовремя удалённый пасынок дал возможность развиться большому количеству плодов

Часто мне задают вопрос, что делать с «усами». Я стараюсь их обрезать — конечно, по возможности. Однако делаю это не с целью повышения урожайности. На мой взгляд, это никак на количество плодов не влияет. Удаляю усы для того, чтобы растение проще было вести точно вверх, чтобы оно не цеплялось за соседние экземпляры.

В следующем видеоролике вы увидите в подробностях, как я формирую свои партенокарпические огурцы в теплице.

В заключение хочу добавить следующее: мой опыт показывает, что в одну теплицу не стоит сажать и пчёлоопыляемые и самоопыляющиеся сорта или гибриды огурцов. Стоит выбрать что-то одно и формировать их в соответствии с типом.

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