Родные умершей роженицы рассказали о попытках врачей скрыть трагедию

Семья скончавшейся в Ставрополье роженицы рассказала о странном поведении медиков. Родные Тамары Шармазановой считают, что врачи пытаются найти оправдание собственной халатности.

33-летняя Тамара пришла рожать в ГКБ № 4 по совету знакомых. Акушера-гинеколога Бабенко Татьяну ей рекомендовали многие, в том числе и гинеколог, наблюдавших ее беременность.

Родственник скончавшейся Семен Гаспарян рассказал «Ридусу» , что Тамара поступила в роддом без схваток. Медики решили, что не стоит перехаживать и начали стимулировать роды.

«Схватки начались ближе к девяти часам вечера, а спустя час сестра и врач перестали отвечать на звонки. Звонили всю ночь. В 7.30 утра врач взяла трубку и сказала: «Ой, вы даже не представляете, что у нас произошло!» Это больше похоже на какую-то радостную новость, когда двойня вместо одного рождается, например. Никто не извинялся. Реаниматологи проходили мимо и ухмылялись, говорили, ну такое бывает», — вспоминает Семен.

По его словам, сначала медики сообщили родственникам скончавшейся, что у нее оторвался тромб. Потом заявили, что долго не могли остановить кровотечение и спешно удаляли матку.

«После нам знакомые медики, которые работают в этом же роддоме, сказали, что после кесарева Тамару оставили без присмотра на пару часов. А когда пришли, у нее уже был полный живот крови. Мы просто не может понять, что там происходило с 1.30 ночи, когда родился ребенок, до 7.30 утра», — сетует родственник.

Родные считают, что, возможно, медики пытаются скрыть свою халатность, придумывая несуществующие факты.

«Врачи говорили, у нее третье кесарево. Матка уже не в том состоянии, поэтому кесарево открылось. Какое третье кесарево? Первых двух сыновей она сама рожала! Они уже начинает юлить, не удивлюсь, если они уже переписали родовую карту», — подытожил Семен Гаспарян.

Третий сын Тамары родился весом в 4300 граммов. Его старшие братья, которым сейчас 11 и 7 лет, также были очень крупными при рождении. Оба они появились на свет весом свыше пяти килограммов.

Как ранее писал «Ридус», в смерти девушки ее сестра винит врачей и их «свинское и безответственное отношение».