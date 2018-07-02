Сестра погибшей в Ставрополе роженицы обвинила врачей в халатности

Мелина Петросян обвинила в смерти своей сестры акушеров из Ставрополья, заявив, что они не обратили внимания на кровотечение после кесарева сечения женщины.

«Наша любимая Тамара умерла от потери крови из-за халатности врачей, около двух часов после операции к ней никто не подходил в реанимационном отделении. Мое личное мнение, причина смерти этого прекрасного человека-это свинское и безответственное отношение, халатность во всей своей красе!», — заявила в Instagram сестра погибшей Мелина Петросян.

Следственный комитет Ставрополья начал проверку по факту гибели роженицы в стенах роддома ГКБ №4, сообщает издание «Ридус» , добавив, что акушер-гинеколог, принимавшая роды. Должна была получить 25 тыс. рублей за более пристальное наблюдение за пациенткой.

При этом у родственников погибшей накопились вопросы врачам касательно квалифицированной помощи роженице:

«Почему наркоз общий, почему после кесарева девочку оставляют без присмотра на два часа в реанимации, почему кровотечение не замечают «квалифицированные» врачи, почему за это никто не несет ответственность? Почему из-за халатности и безответственности должны быть сломаны судьбы людей! Очень много вопросов и нет ответов!» — возмущается Петросян. В комментариях она уточнила, что сын остался жив.

Известно, что руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов взял ситуацию под личный контроль, следствие проводит все необходимые экспертизы и проверки.

Многие жительницы Ставрополя разошлись во мнении о профессионализме акушера: одни сказали, что она равнодушна и невнимательна, другие хвалят за профессионализм.