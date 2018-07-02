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Врачи два часа игнорировали истекающую кровью роженицу. Женщина скончалась
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Врачи два часа игнорировали истекающую кровью роженицу. Женщина скончалась 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Следственный комитет Ставрополья начал проверку по факту гибели роженицы в стенах роддома ГКБ № 4.
По словам сестры погибшей, смерть роженицы наступила в результате халатности медиков.
Мелина Петросян рассказала, что у сестры Тамары это был третьи роды. Женщина отправилась рожать сына 19 июня, но уже к 21.30 перестала выходить на связь. Не отвечала на звонки и акушер-гинеколог Бабенко Татьяна Игоревна, принимающая роды.
Как уверяет сестра погибшей, медик предварительно не отказалась от денег, предложенных семьей в качестве гарантии дополнительного внимания к пациентке. Цена вопроса составила 25 тысяч рублей.
На следующий день после родов Тамара скончалась в реанимации от кровопотери.
Оказалось, что в течение двух часов после того, как роженице сделали кесарево сечение, на нее никто не обращал внимание. Медики не заметили кровотечение, которое началось у женщины.
«Почему наркоз общий, почему после кесарева девочку оставляют без присмотра на 2 часа в реанимации, почему кровотечение не замечают «квалифицированные» врачи, почему за это никто не несёт ответственность? Почему из-за халатности и безответственности должны быть сломаны судьбы людей! Очень много вопросов и нет ответов!» — возмущается Мелина Петросян.
Девушка винит в смерти сестры врачей и их «свинское и безответственное отношение».
Известно, что глава СК Ставрополя Игорь Иванов взял ситуацию под личный контроль.
«В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъяты медицинские документы, выполняются иные проверочные действия», — говорится на сайте ведомства.
Пользователи Сети призвали не рожениц не давать «на лапу» медикам и покончить с этой порочной практикой.
В Интернете много отзывов об акушере-гинекологе, которая принимала роды у Тамары. Кто-то хватит медика за профессионализм, некоторые сетуют на ее постоянное желание стимулировать роды. Но большинство отмечают ее грубость и равнодушие.
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