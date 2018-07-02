Ани Лорак едва не оказалась в долговой яме из-за собственного шоу

В начале этого года певица Ани Лорак заявила о старте своего шоу под названием DIVA. Артистка и ее команда долгое время работали над концертной программой, а певица не поскупилась на самую лучшую аппаратуру.

Поклонники, которые лично видели шоу, были в восторге от концерта, который для них устроила Лорак. Шоу можно смело приравнять к выступлениям многих мировых звезд. На прошлой неделе в СМИ появились слухи о том, что Ани находится на грани разорения из-за своего шоу, так как певица выложила огромное количество средств в свои выступления.

Представители Лорак рассказали журналистам, что Ани не преследовала цель заработать на своей концертной программе и знала, что потратит колоссальные суммы на шоу. Сейчас Ани действительно влезла в долги, но поклонникам не стоит переживать, так как Ани держит все под контролем.

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