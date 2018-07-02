Ани Лорак едва не оказалась в долговой яме из-за собственного шоу 

В начале этого года певица Ани Лорак заявила о старте своего шоу под названием DIVA. Артистка и ее команда долгое время работали над концертной программой, а певица не поскупилась на самую лучшую аппаратуру.
Поклонники, которые лично видели шоу, были в восторге от концерта, который для них устроила Лорак. Шоу можно смело приравнять к выступлениям многих мировых звезд. На прошлой неделе в СМИ появились слухи о том, что Ани находится на грани разорения из-за своего шоу, так как певица выложила огромное количество средств в свои выступления.
Представители Лорак рассказали журналистам, что Ани не преследовала цель заработать на своей концертной программе и знала, что потратит колоссальные суммы на шоу. Сейчас Ани действительно влезла в долги, но поклонникам не стоит переживать, так как Ани держит все под контролем.
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«Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика, — рассказал директор артистки Михаил Успенский. — Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне, и ей это удалось. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы», — рассказали представители Лорак для «СтарХита».