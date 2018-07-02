1 июля в Измайлове прошла фитнес-тренировка по зумбе

1 июля на Ткацкой» прошел тренинг по зумбе на эстраде «Солнечная» Измайловского парка культуры и отдыха. Всем участникам организаторы рекомендовали прийти в спортивной одежде, чтобы провести тренировку более качественно.

Более того, направление фитнес-тренировок зумба возникло недавно, но уже по всему миру успело завоевать восторг у многих людей. Те, кто смог открыть для себя этот вид физической активности, уже познали все его преимущества. Зумба обеспечивает не только возможность желающим похудеть и построить тело своей мечты за счет стремительного сжигания калорий. Она также заставляет работать все мышцы. Движения, помимо всего прочего, запоминаются очень легко. Во время тренировок каждый получил заряд позитивом.