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1 июля в Измайлове прошла фитнес-тренировка по зумбе
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1 июля в Измайлове прошла фитнес-тренировка по зумбе 

Вестник района Гагаринский 45 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
1 июля на Ткацкой» прошел тренинг по зумбе на эстраде «Солнечная» Измайловского парка культуры и отдыха. Всем участникам организаторы рекомендовали прийти в спортивной одежде, чтобы провести тренировку более качественно.
Более того, направление фитнес-тренировок зумба возникло недавно, но уже по всему миру успело завоевать восторг у многих людей. Те, кто смог открыть для себя этот вид физической активности, уже познали все его преимущества. Зумба обеспечивает не только возможность желающим похудеть и построить тело своей мечты за счет стремительного сжигания калорий. Она также заставляет работать все мышцы. Движения, помимо всего прочего, запоминаются очень легко. Во время тренировок каждый получил заряд позитивом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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