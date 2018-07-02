В Астрахани сотрудники ППС помогли потерявшейся двухлетней девочке вернуться домой

На одной из улиц Трусовского района экипаж автопатруля Полка ППС № 560 в составе старшего сержанта полиции Ильжаса Утемисова и сержанта полиции Батыра Утемисова заметил идущую по обочине дороги без сопровождения взрослых девочку. На вид ей было не более двух лет. Остановив автомобиль, полицейские подошли к малышке и попытались выяснить, как ее зовут и куда она идет. Понять её ответы не удалось.

Стражи порядка приняли решение: двигаться в обратном направлении и опрашивать прохожих. Наконец один из местных жителей опознал девочку и сообщил, где она проживает. Прибывшим по указанному адресу полицейским её отец пояснил, что утром бабушка забрала внучку к себе погостить. Как выяснилось, по дороге домой она зашла в магазин и, потеряв бдительность, упустила ребенка из виду. Девочка вышла на улицу, когда одна из посетительниц открыла дверь.

Мужчина поблагодарил полицейских за неравнодушие и грамотные действия. Установлено, что в отношении его дочери преступлений и правонарушений не совершалось.