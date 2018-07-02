«Мне не нравится погода».12‐летняя девочка сбежала из лагеря в Туапсе из‐за дождей

12 летняя девочка из Ростова‐на‐Дону решила сбежать из туапсинского лагеря, в котором отдыхала. Причиной такого поступка стала погода, которая не понравилась шестикласснице. Об этом «360» сообщил корреспондент.

В дежурную часть туапсинского района обратился гендиректор оздоровительного комплекса «Золотой Колос». Он рассказал, что шестиклассница оставила записку, в которой рассказала, почему ушла из лагеря. По ее словам, ей не нравится погода. С собой девочка взяла рюкзак и личные вещи. Телефон ребенка выключен. Сейчас пропавшую ищет полиция.