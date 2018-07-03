Ещё
Сотрудники Госавтоинспекций СКФО поздравили коллег с днем образования службы ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники Госавтоинспекций СКФО поздравили коллег с днем образования службы ГИБДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: НашеМедиа
3 июля исполняется 82 года службе ГИБДД России. В честь праздника представители Госавтоинспекции Северо-кавказского федерального округа приняли участие во всероссийской эстафете видеопоздравлений и записали собственный видеоролик. Съемки проходили в городе-курорте Пятигорске, на площадке с видом на самую главную достопримечательность — озеро Провал.
Поздравление от руководства произнесли главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения трех регионов. Ставрополье представил руководитель Госавтоинспекции Алексей Сафонов, Кабардино-Балкарскую Республику — Юрий Бегидов, Карачаево-Черкесию — Владимир Кушнарев. В съемках также приняли участие общественные помощники ГИБДД — отряды ЮИД, представители молодежных движений, казачество.
Северо-Кавказский федеральный округ — один из 8 регионов России, который поздравил своих коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником. Тематический ролик можно будет увидеть в социальных сетях и на официальном сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Лесозаводске Приморского края полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Правильный выбор!» Астраханские полицейские разыскали пропавшего подростка Сотрудник Медвежьегорской полиции примет участие в «Кижской регате-2018»
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Ты нас, мама, залюбила»2
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа17
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги4
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение