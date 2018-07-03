Сотрудники Госавтоинспекций СКФО поздравили коллег с днем образования службы ГИБДД 

3 июля исполняется 82 года службе ГИБДД России. В честь праздника представители Госавтоинспекции Северо-кавказского федерального округа приняли участие во всероссийской эстафете видеопоздравлений и записали собственный видеоролик. Съемки проходили в городе-курорте Пятигорске, на площадке с видом на самую главную достопримечательность — озеро Провал.
Поздравление от руководства произнесли главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения трех регионов. Ставрополье представил руководитель Госавтоинспекции Алексей Сафонов, Кабардино-Балкарскую Республику — Юрий Бегидов, Карачаево-Черкесию — Владимир Кушнарев. В съемках также приняли участие общественные помощники ГИБДД — отряды ЮИД, представители молодежных движений, казачество.
Северо-Кавказский федеральный округ — один из 8 регионов России, который поздравил своих коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником. Тематический ролик можно будет увидеть в социальных сетях и на официальном сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.