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В парке Ликино‑Дулева 8 июля проведут концерт и ярмарку в честь празднования Дня семьи
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В парке Ликино‑Дулева 8 июля проведут концерт и ярмарку в честь празднования Дня семьи 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Жителей подмосковного города Ликино-Дулево 8 июля приглашают принять участие в праздновании Дня семьи, любви и верности, сообщается на странице КЦД «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».
«В честь Дня семьи, любви и верности в Ликино-Дулеве пройдет концерт с участием местных вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарка народного творчества», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот день также будут организованы конкурсы, фотозона для семейных съемок, и бесплатный аквагрим для самых маленьких участников праздника.
По сведениям агентства, мероприятие пройдет по адресу: парк «Дулевский». Начало праздника в 17:00.
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