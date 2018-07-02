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В Якутии осудили женщину, выкинувшую пятилетнего мальчика в окно
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В Якутии осудили женщину, выкинувшую пятилетнего мальчика в окно 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Суд приговорил жительницу Якутии, выкинувшую из окна пятилетнего мальчика в 2017 году, к семи годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 23 сентября 2017 года женщина распивала алкоголь дома со своей подругой, которая была вместе с пятилетним сыном. Когда мальчик начал капризничать и проситься домой, подсудимая сбросила ребенка с балкона второго этажа. Мальчик остался жив, упав в кусты, и получил ссадины и ушибы.
"Женщина признана виновной в совершении преступления… «Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений»… Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что женщина свою вину не признала и придерживалась версии о «неудачной игре с мальчиком». Кроме того, мать мальчика получила административное наказание.
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