Эмили Ратаковски в ультра-открытом бикини

Модель, известная под псевдонимом Эмрета и прославившаяся после съемок топлесс в клипе Робина Тика «Blurred Lines» отдыхает на море вместе со своей подругой и коллегой по шоу-бизнесу Джиджи Хадид. Девушки прекрасно проводят время, катаются на белоснежных яхтах и не забывают фотографироваться в купальниках.

Недавний снимок Ратаковски просто поверг в шок подписчиков звезды: на фото она позирует в очень открытом бикини, едва прикрывающем самые интимные места. Фигура у Эмреты бесподобна, что и не замедлили сообщить в своих комментариях фолловеры модели.

🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷

Публикация отEmily Ratajkowski (@emrata) 1 Июл 2018 в 7:26 PDT «Потрясающе», «Как обычно, превосходно!», «Какая фигура!», «Горячая штучка», «Хочу быть как она!», — наперебой писали поклонники.

Bye Mykonos you were perfect. Swear this is the last photo of me on a boat lol 😂🙏@gigihadid @nammosmykonos @nammosvillage #onlyatnammos #nammosvillage

ПубликацияотEmily Ratajkowski (@emrata) 3 Июл 2018 в 1:50 PDT Достались комплименты и купальнику Эмили, а также фотографу, который сделал снимок.

With my beauty @gigihadid in Greece @nammosmykonos ✨🇬🇷✨ @nammosvillage #onlyatnammos #nammosvillage #luxuryshopping

ПубликацияотEmily Ratajkowski (@emrata) 30 Июн 2018 в 2:12 PDT