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Лето на «Сплетнике»: Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид загорают в бикини на яхте в Греции
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Лето на «Сплетнике»: Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид загорают в бикини на яхте в Греции 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Эмили ратажковски и Джиджи Хадид Вот уже несколько дней 27-летняя Эмили Ратажковски и 23-летняя Джиджи Хадид наслаждаются отдыхом в Греции, где загорают, плавают в прозрачном море и знакомятся с местными достопримечательностями. Вчера же модели решили разнообразить свою поездку в древнюю страну и отправились на прогулку на яхте.
Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Соблазнительными снимками Эмили поделилась в своем Instagram. На этот раз она предпочла откровенный купальник в горошек, который подчеркнул ее прекрасную форму. Это отметили и ее подписчики, которые поспешили осыпать ее комплиментами. Это просто космос, — написали они. Джиджи же была более сдержанна и выбрала слитный черный купальник. В Грецию, к слову, Эмили и Джиджи прилетели не случайно — на днях они приняли участие в открытии шопинг-центра Nammos Village на острове Миконис. Кстати, там к ним присоединилась и 44-летняя британская модель Кейт Мосс.
Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Эмили Ратажковски
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