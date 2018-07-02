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Умер Алан Лонгмьюир
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Умер Алан Лонгмьюир 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бас-гитарист шотландской рок-группы The Bay City Rollers умер после короткой болезни, сообщает NME.
70-летний музыкант скончался в больнице в окружении родных и близких всего через две недели после возвращения из Мексики, где он заразился неизвестным заболеванием.
Друзья музыканта ошеломлены новостью. «Алан был одним из самых хороших, щедрых и добрых людей, что я знал», — пишет в твиттере близкий друг Лонгмьюира Лиам Радден, подтвердивший его смерть.
Алан Лонгмьюир основал The Bay City Rollers, одну из самых популярных в Великобритании в 1970-х групп, в конце 1960-х вместе с младшим братом Дереком. Ушел из коллектива в 1976 году, однако через два года вернулся и продолжал выступать с группой до последних лет.
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