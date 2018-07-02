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Конкурс для самых сильных и находчивых провели на площадке «Московской смены» в районе Сокол
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Конкурс для самых сильных и находчивых провели на площадке «Московской смены» в районе Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
О качествах настоящих мужчин поговорили в детском городском лагере «Московская смена» на Соколе. Борьба за корону «Мистера Х» развернулась на территории районного центра социальной помощи семье и детям.
— Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? В представлении наших детей из «Московской смены» мужчина должен быть находчивым, смелым, сильным, отважным, заботливым, храбрым. Борьба за победу была нешуточная. Мальчишки соревновались в таких конкурсах как «Коса», «Три ситуации», «Самый умный», «Битва самураев», «Газета», — отметил один из организаторов.
Каждый участник отличился в одной из номинаций и за это был награжден сладким призом. (ео)
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