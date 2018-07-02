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Завершился ежегодный конкурс «Супер-бабушка»
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Завершился ежегодный конкурс «Супер-бабушка» 

Вестник района Гагаринский 16 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В ТЦСО «Можайский» состоялся ежегодный конкурс «Супер-бабушка». Об этом сообщили на сайте социального учреждения.
В мероприятии приняли участие женщины пожилого возраста, являющиеся посетительницами центра и ведущие активную, и гражданскую, и творческую деятельность. Галина Тарачкова представляла Филиап «Филевский парк», она заняла почетное второе место. В профиле центра в социальных сетях говорится, — «Желаем Галине Оморовне крепкого здоровья, успехов, выполнение поставленных целей и всего самого наилучшего». Все участницы представили творческие номера, в которых показывали свои таланты, целеустремленность и уверенность в себе. Победительницы окружных соревнований по традиции приняли участие в последнем этапе конкурса, на котором разыгрывался главный приз.
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