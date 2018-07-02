Юные нижегородцы вывели на стадион игроков сборных Хорватии и Дании

С 2002 года детей для церемонии выхода на поле во время чемпионата мира выбирает компания «Макдоналдс» — официальный спонсор турнира. Всего для церемонии открытия матчей отобрано более 1400 детей 6-10 лет. Некоторые из них — подопечные различных фондов, помогающих детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, у кого-то нет родителей. Окунувшись в футбольный праздник, ребята могут на некоторое время забыть о своих недетских трудностях и поверить, что нет ничего невозможного.

Вчера 22 счастливчика вывели на поле стадиона «Нижний Новгород» игроков сборной Хорватии и сборной Дании. Но перед тем, как ребята отправились на стадион, для них была организована развлекательная программа — чтобы воодушевить их перед одним из одним из самых запоминающихся событий в жизни.

Кажется, дети не осознавали, какая возможность им выпала. Все они тихие и скромные.

Дать наставление ребятам пришла олимпийская чемпионка по метанию диска Наталья Садова . Она призвала детей побольше фотографироваться, чтобы запомнить это мероприятие на всю жизнь.

Спортсменка призналась, что завидует маленьким счастливчикам. И посоветовала юным любителям футбола никого и ничего не бояться и помнить, что на этом матче они будут самыми главными. А напоследок Наталья Садова показала детям свои олимпийские медали: серебро 1996 и золото 2004 годов. Ребята с большим интересом рассматривали награды.

Чемпионка заверила детей, что у них еще все впереди: и успехи, и главные достижения.

Затем была сделана групповая фотография на память со всеми участниками праздника. И ребята вместе с ведущим проверили боевую готовность — повторили футбольные кричалки.

Мы пообщались с юными любителями футбола.

Шестилетняя Василиса рассказала, что она очень рада такой возможности, но при этом очень волнуется. Ей хочется скорее попасть на стадион, но в этом матче девочка никому не отдает предпочтения. Василисе нравится футбол, она смотрит матчи чемпионата мира вместе с родителями.

Ксюше тоже очень радостно от того, что она сможет выйти на поле вместе с известными футболистами. Однако в составе сборных, которые сегодня сыграют на стадионе, Ксюша знает только одного футболиста — Луку Модрича . Говорит, он красивый и очень хорошо играет. Поэтому и поддерживать будет Хорватию. Ксюша и сама занимается футболом, играет на позиции нападающего, ей нравится забивать голы. Поэтому для Ксюши это вдвойне особенный день.

Семилетний Тимофей признался, что ему будет интересно выйти на поле такого красивого стадиона. Любимый игрок мальчика — вратарь сборной России Игорь Акинфеев , потому что он достойно защищает свои ворота. Тимофей любит играть в футбол на позиции нападающего. Мальчик считает, что благодаря нашему вратарю сборная России выиграет чемпионат мира.

Мы вели онлайн-репортаж с матча Хорватия — Дания, который проходил на стадионе «Нижний Новгород». Яркие моменты игры смотрите в нашем фоторепортаже.

Нижний Новгород примет еще один матч чемпионата мира по футболу — 6 июля 1/4 финала между командами Франции и Уругвая. Все новости о ЧМ-2018 по футболу — в специальном разделе.