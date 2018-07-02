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Вологодские студенты помогут строить электростанции
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Вологодские студенты помогут строить электростанции 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологодские студенты примут участие в межрегиональных стройках. К трудовому лету готовятся участники строительных отрядов ВоГУ.
Так, ребята из отряда «Сияние Севера» помогут возводить Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору. Студентов займут на малярных и бетонных работах. Будущие энергетики из отряда «Восход» отправятся на строительство Нововоронежской АЭС, которая является одной из первых промышленных атомных электростанций СССР. Молодежь произведет электромонтажными и штукатурно-малярными работами.
В Северную столицу отправятся отряды «Спас-Каменный» и «Триумф». Ранее они помогали строить стадион «Санкт-Петербург» и выставочный центр исторического парка «Россия — моя история».
Будущие педагоги из ВоГУ попробуют себя в роли вожатых. Их ждут дети в лагерях Республики Коми и Краснодарского края.
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