Вологодские студенты помогут строить электростанции

Вологодские студенты примут участие в межрегиональных стройках. К трудовому лету готовятся участники строительных отрядов ВоГУ.

Так, ребята из отряда «Сияние Севера» помогут возводить Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору. Студентов займут на малярных и бетонных работах. Будущие энергетики из отряда «Восход» отправятся на строительство Нововоронежской АЭС, которая является одной из первых промышленных атомных электростанций СССР. Молодежь произведет электромонтажными и штукатурно-малярными работами.

В Северную столицу отправятся отряды «Спас-Каменный» и «Триумф». Ранее они помогали строить стадион «Санкт-Петербург» и выставочный центр исторического парка «Россия — моя история».

Будущие педагоги из ВоГУ попробуют себя в роли вожатых. Их ждут дети в лагерях Республики Коми и Краснодарского края.