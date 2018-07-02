Подростка в Брянской области подозревают в сексуальном насилии над восьмилетней родственницей из Москвы

Как рассказал собеседник агентства, 1 июля в Морозовскую детскую больницу в сопровождении матери обратилась восьмилетняя жительница столицы, которая пожаловалась на боли в заднем проходе. Информацию о случившемся передали следователям, которые выяснили, что с 16 по 26 июня девочка гостила у дедушки в Брянской области.

«26 июня 13-летний двоюродный брат малолетней предложил девочке погулять, завел ее в сарай, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сказал источник.