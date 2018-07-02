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Юные КВНщики из Коптева присоединились к фестивалю «Московской смены»
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Юные КВНщики из Коптева присоединились к фестивалю «Московской смены» 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Команда «Выход в город» центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Коптево» выступила на фестивале КВН среди ребят, посещающих городской лагерь «Московская смена».
— Участники показали выступления на тему «От прошлого к будущему». Мы очень гордимся нашими подопечными, которые отыграли весело, ярко и слаженно, — отметил сотрудник администрации ЦСПСиД.
Как добавил представитель организации, большую поддержку на конкурсе детям оказала команда болельщиков.
Конкурс проходил во вторник, 26 июня. (ео)
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