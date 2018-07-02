Какие грехи не являются смертными

Всякий верующий наизусть знает, какие грехи являются для христианина смертными. Их 7. Это гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и лень. А как же насчет остальных грехов? Получается, что они считаются простительными? Или легкий поступок все-таки может стать смертным грехом?

Чем отличаются несмертные грехи от смертных

В первую очередь следует напомнить о том, что в православной религии чаще всего выделяют не 7, а 8 грехов (или страстей): чревообъядение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Смертными эти качества считаются потому, что они ведут к гибели души, отдаляют человека от Господа, начинают управлять его земной жизнью, придавая неправильное направление всем его делам и поступкам. Почти всегда смертный грех тянет за собой множество других грехов. Однако, по мнению священников, даже самый тяжкий грех Бог может простить человеку, если тот искренне покается. Протоиерей Андрей Ефанов (православный журнал «Фома») прямо говорит о том, что исповедь и покаяние именно для этого и даны людям.

Святой Димитрий Ростовский утверждал, что несмертные грехи «проистекают» из смертных. Грех несмертный, как говорил святитель Феофан Затворник, «… грех простительный, по противоположности со смертным, есть тот, который не погашает духовной жизни, не изменяет центра его деятельности».

Как простительные грехи превращаются в смертные

Что же получается: несмертные, то есть простительные, грехи можно совершать, сколько угодно и когда угодно? Конечно, нет. По мнению служителей церкви, такой грех может с легкостью превратиться в смертный, и привести душу в ад. Так смертный грех можно сравнить с камнем, который в одну секунду может утянуть человека на дно. А мелкие проступки или худые мысли — это песчинки, которые в общем-то серьезного веса не имеют. Но если этими песчинками заполнить мешок, то он может стать даже тяжелее камня.

Архиепископ Иоанн писал: «Множество малых, недостойных привычек — тина для души». А священник Димитрий Выдумкин (сайт «Православие.ру») утверждает, что люди чаще всего малые грехи недооценивают: вроде бы он извинительный и потому каяться в нем не нужно. Именно таким образом извинительный грех переходит в привычку, ожесточает христианина и перерастает в самую настоящую страсть.

Малые грехи не такие и малые

Перечислять несмертные грехи — занятие неблагодарное и долгое, потому как их слишком много. Тем не менее, для того, чтобы представить, о чем идет речь, все-таки есть смысл назвать некоторые из них. Например, священник Димитрий Выдумкин в вышеуказанном материале упоминал о пустословии, лакомстве, праздном времяпровождении, рассеянности на молитве, нечистом взгляде.

Стоит отметить, что служители церкви постоянно призывают всех верующих не забывать о малых грехах. В Евангелии сказано: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).