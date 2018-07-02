Ещё
Как быстро научиться делать шпагат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как быстро научиться делать шпагат 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Умение садиться на шпагат — навык, демонстрирующий гибкость и растяжку. Людям без специальной подготовки данная способность недоступна. Но, регулярно выполняя комплекс упражнений, научиться садиться на шпагат вполне реально.
Правила
Инструкция по развитию гибкости включает не только упражнения, но и комплекс правил. Основное из них заключается в обязательной разминке. Даже опытные спортсмены рискуют получить травму, если они пропустят во время тренировки указанный этап.
В процессе разминки выполняются:
поочередные махи ногами выше уровня плеч;
наклоны туловища в стороны;
широкие шаги с вытягиванием носка.
Задача разминки — разогреть мышцы ног и спины, принимающие участие в тренировке.
Подготовленные связки сложнее травмировать. Для разогрева мышечных волокон также подходит горячий душ или ванна.
Упражнения
Комплекс упражнений, направленных на улучшение гибкости и растяжки, известен под названием «стретчинг». Базовая тренировка, необходимая для развития умения садиться на шпагат, состоит из:
Складки. Принимается положение сидя с прямыми сложенными ногами. Выполняются медленные наклоны корпуса к ногам.
Двойных скручиваний. Проводится в положении сидя с широко раздвинутыми ногами: одна — прямая, вторая — согнута в колене и прижата к полу внешней частью бедра. Производятся медленные наклоны в сторону прямой ноги.
Поперечного полушпагата. Принимается положение сидя с широко раздвинутыми прямыми ногами. Выполняются наклоны корпуса вперед к полу.
Выпадов. Упражнение предполагает осуществление поочередных сгибаний ног вперед в положении стоя. Для усиления эффекта может использоваться опора. В домашних условиях на эту роль подходят стул или стол в зависимости от уровня подготовки.
Блок похожие статьи
Указанные упражнения сопровождаются рисками растяжения связок. Поэтому каждое действие выполняется медленно и с прямой спиной. Оптимальное время для одного повторения — 10-15 секунд.
Начальный этап предполагает 20-минутнные тренировки с интервалом в два дня. Наработав гибкость, рекомендуется ежедневное проведение занятий. Максимально допустимая норма тренировок — 2-3 раза в сутки.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Какие техники существуют для накачивания трицепса
Курение и бодибилдинг — совместимые ли понятия?
Самая лучшая кардиотренировка для худеющих
Fiteria: последние новости
Кто придумал берпи? Как сделать бурпи проще или сложнее? Упражнения и полезные привычки для рельефного живота
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини9
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом12
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Невеста Данилы Козловского позирует топлес6
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение