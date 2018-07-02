Как быстро научиться делать шпагат

Умение садиться на шпагат — навык, демонстрирующий гибкость и растяжку. Людям без специальной подготовки данная способность недоступна. Но, регулярно выполняя комплекс упражнений, научиться садиться на шпагат вполне реально.

Правила

Инструкция по развитию гибкости включает не только упражнения, но и комплекс правил. Основное из них заключается в обязательной разминке. Даже опытные спортсмены рискуют получить травму, если они пропустят во время тренировки указанный этап.

В процессе разминки выполняются:

поочередные махи ногами выше уровня плеч;

наклоны туловища в стороны;

широкие шаги с вытягиванием носка.

Задача разминки — разогреть мышцы ног и спины, принимающие участие в тренировке.

Подготовленные связки сложнее травмировать. Для разогрева мышечных волокон также подходит горячий душ или ванна.

Упражнения

Комплекс упражнений, направленных на улучшение гибкости и растяжки, известен под названием «стретчинг». Базовая тренировка, необходимая для развития умения садиться на шпагат, состоит из:

Складки. Принимается положение сидя с прямыми сложенными ногами. Выполняются медленные наклоны корпуса к ногам.

Двойных скручиваний. Проводится в положении сидя с широко раздвинутыми ногами: одна — прямая, вторая — согнута в колене и прижата к полу внешней частью бедра. Производятся медленные наклоны в сторону прямой ноги.

Поперечного полушпагата. Принимается положение сидя с широко раздвинутыми прямыми ногами. Выполняются наклоны корпуса вперед к полу.

Выпадов. Упражнение предполагает осуществление поочередных сгибаний ног вперед в положении стоя. Для усиления эффекта может использоваться опора. В домашних условиях на эту роль подходят стул или стол в зависимости от уровня подготовки.

Блок похожие статьи

Указанные упражнения сопровождаются рисками растяжения связок. Поэтому каждое действие выполняется медленно и с прямой спиной. Оптимальное время для одного повторения — 10-15 секунд.

Начальный этап предполагает 20-минутнные тренировки с интервалом в два дня. Наработав гибкость, рекомендуется ежедневное проведение занятий. Максимально допустимая норма тренировок — 2-3 раза в сутки.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Какие техники существуют для накачивания трицепса

Курение и бодибилдинг — совместимые ли понятия?

Самая лучшая кардиотренировка для худеющих